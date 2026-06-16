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Балтийская кухня НАТО: "Отважный кабан" по-французски

Балтийская кухня НАТО: "Отважный кабан" по-французски

Sputnik Грузия

Войска Литвы, Польши и Франции отрабатывают "тактику кабана" в районе Сувалкского коридора, связывающем страны Балтии с "большими союзниками". Маневры у границ... 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T21:22+0400

2026-06-16T21:22+0400

2026-06-16T21:22+0400

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Маневры, начатые Литвой, Польшей и Францией в районе Сувалкского коридора отражают курс ряда европейских стран на прямой военный конфликт с Москвой и Минском. Логистический "коридор" из Гродненской области в Калининградскую маловероятен, даже в случае морской и сухопутной блокады субъекта РФ силами НАТО.Военные маневры "Отважный кабан 2026" (Gallant Boar 2026) проходят 16–26 июня в районе польского города Сувалки и одноименного 65-км "коридора", который в НАТО считается "самым опасным местом на Земле". Боевое слаживание и задачи по предназначению отрабатывает польско-литовско-французская группировка войск численностью около 1 000 "штыков". Отрабатываются сценарии "быстрого реагирования" и "коллективной обороны".Название маневров показательно: в дикой природе кабан – непредсказуемая "бронемашина", способная протаранить и уничтожить любого противника (защита нападением). Для большей значимости "Отважного кабана" в Прибалтику приглашена ядерная Франция, которая сегодня претендует на военное лидерство в Европе. На основе двусторонних договоренностей под "ядерный зонтик" Парижа встали уже девять стран, включая Польшу. Собственно, что происходит у границ России и Беларуси фактически?Легенда о "быстрой и эффективной защите" выглядит недостоверной. Структура логистики Сувалкского коридора с польской стороны – одна провинциальная автодорога 651, петляющая среди лесов и болот. На литовской территории – одна второстепенная автодорога 200, еще менее пригодная для массовой переброски войск. Дорожная сеть в "коридоре" совершенно не развита, здесь сама природа защищает от вторжения гипотетических танковых армад. Войскам трех стран НАТО в здешних болотах окапываться нецелесообразно.С другой стороны, Сувалкский район сосредоточения войск альянса удобен для внезапного броска с востока на российские гарнизоны Гусев, Черняховск, Калининград. На российской территории имеются автотрассы Е28, А229 и железная дорога. Южное и северное направления вероятного вторжения – через Новоселово и Советск – более предсказуемы и более укреплены. Это не фантазии. Замысел прорыва ранее изложил в общих чертах глава МИД Литвы Кястутис Будрис (выходец из литовских спецслужб, питомец ЦРУ и МИ6) в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung: балтийские войска якобы готовы "прорваться в маленькую крепость Калининград" и "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы. Таков "отважный кабан".История необратимаТрадиционный антироссийский дуэт Вильнюса и Варшавы в Сувалкском коридоре усилен парижским шармом. Какой Макрон не мечтает стать Наполеоном? Наверняка французам хочется отомстить за поруганное в странах Западной и Центральной Африки колониальное достоинство или за военное поражение 1814 года. Из той же истории – заявление командующего люфтваффе Хольгера Нойманна о готовности Германии сражаться с Россией "хоть сегодня вечером". Генерал Нойман назвал и вероятные районы сражений – Калининград и Санкт-Петербург. Ничего нового.Страны НАТО в ходе многосерийных военных учений годами отрабатывают "изоляцию" Калининградской области. К примеру, 19 июня завершаются десятидневные маневры ВВС альянса Ramstein Flag в граничащих с Россией странах Балтийского региона. В "большой игре" балтийским аборигенам определена эпизодическая роль спички в пороховом погребе. Между тем Литва, Латвия и Эстония, по оптимистичным прогнозам ООН, к концу XXI века без войны потеряют более 1,5 млн человек. Суммарно население республик сократится с нынешних 5,5 млн до 3,9 млн, и НАТО не поможет.Россия вынуждена усиливать Балтийский флот, региональную группировку войск и сил в Калининградской области, расширять военную инфраструктуру на острове Гогланд, создавать новые базы севернее. Для вероятного уничтожения иностранных войск альянса у границ России, никакой "коридор" гиперзвуковым ракетам не потребуется. "Отважным кабанам" Литвы, Германии, Польши, и другим участникам "тотальной обороны" надо помнить: отсутствующие за столом мирных переговоров могут стать блюдом на столе победителей. В европейской истории так было не раз, однако боевой "танец на граблях" продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, аналитика, литва, польша, франция, нато, цру, колумнисты, россия