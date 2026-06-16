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Борьба с нелегалами в Грузии: МВД сообщило о выдворении 94 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: МВД сообщило о выдворении 94 иностранцев

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T18:30+0400

2026-06-16T18:30+0400

2026-06-16T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 94 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди выдворенных – граждане Турции, РФ, Туркменистана, Индии, Азербайджана, Пакистана, Египта, Китая, Узбекистана, Алжира, Бангладеш, Иордании, Ливана, Таджикистана, Уганды и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в Грузии без законных оснований. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД Грузии. Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года уже выдворили из страны 904 иностранца – из них "лидируют" граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мигранты, миграционная политика, грузия, новости, общество, индия, туркменистан, турция