https://sputnik-georgia.ru/20260616/chto-my-edim-na-zapade-gruzii-vyyavili-nezakonnuyu-skotoboynyu-299166726.html

Что мы едим? На западе Грузии выявили незаконную скотобойню

Что мы едим? На западе Грузии выявили незаконную скотобойню

Sputnik Грузия

Из-за выявленных нарушений физическое лицо оштрафовали, а производственную деятельность приостановили 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T19:20+0400

2026-06-16T19:20+0400

2026-06-16T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальную скотобойню в Чиатура (регион Имерети), говорится в сообщении ведомства. В рамках государственного контроля специалисты департамента Имерети проверили объект, принадлежащий физическому лицу. В ходе проверки установлено, что предприниматель осуществлял деятельность без обязательной регистрации в реестре экономической деятельности и без официального признания объекта. Также выяснилось, что забой животных (поросят) проводился без ветеринарного надзора с целью последующей реализации продукции. "В связи с выявленными нарушениями физическое лицо было оштрафовано, а производственная деятельность приостановлена", – говорится в сообщении ведомства. Национальное агентство продовольствия призвало бизнес-операторов соблюдать требования законодательства и нормы безопасности пищевой продукции при осуществлении деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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