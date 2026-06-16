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Что мы едим? На западе Грузии выявили незаконную скотобойню
Что мы едим? На западе Грузии выявили незаконную скотобойню
Sputnik Грузия
Из-за выявленных нарушений физическое лицо оштрафовали, а производственную деятельность приостановили 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T19:20+0400
2026-06-16T19:20+0400
2026-06-16T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальную скотобойню в Чиатура (регион Имерети), говорится в сообщении ведомства. В рамках государственного контроля специалисты департамента Имерети проверили объект, принадлежащий физическому лицу. В ходе проверки установлено, что предприниматель осуществлял деятельность без обязательной регистрации в реестре экономической деятельности и без официального признания объекта. Также выяснилось, что забой животных (поросят) проводился без ветеринарного надзора с целью последующей реализации продукции. "В связи с выявленными нарушениями физическое лицо было оштрафовано, а производственная деятельность приостановлена", – говорится в сообщении ведомства. Национальное агентство продовольствия призвало бизнес-операторов соблюдать требования законодательства и нормы безопасности пищевой продукции при осуществлении деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Что мы едим? На западе Грузии выявили незаконную скотобойню
Из-за выявленных нарушений физическое лицо оштрафовали, а производственную деятельность приостановили
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальную скотобойню в Чиатура (регион Имерети), говорится в сообщении ведомства.
В рамках государственного контроля специалисты департамента Имерети проверили объект, принадлежащий физическому лицу.
В ходе проверки установлено, что предприниматель осуществлял деятельность без обязательной регистрации в реестре экономической деятельности и без официального признания объекта.
Также выяснилось, что забой животных (поросят) проводился без ветеринарного надзора с целью последующей реализации продукции.
"В связи с выявленными нарушениями физическое лицо было оштрафовано, а производственная деятельность приостановлена", – говорится в сообщении ведомства.
Национальное агентство продовольствия призвало бизнес-операторов соблюдать требования законодательства и нормы безопасности пищевой продукции при осуществлении деятельности.