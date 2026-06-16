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Движение транспорта в тоннелях на трассе Восток–Запад временно ограничат
Движение транспорта в тоннелях на трассе Восток–Запад временно ограничат
Sputnik Грузия
Для ремонта дорог потребуется закрытие отдельных полос движения и перенаправление транспортных потоков на временные объездные пути 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T22:18+0400
2026-06-16T22:18+0400
2026-06-16T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. С 17 по 20 июня, а также с 22 по 25 июня движение в тоннелях Гори, расположенных на автомагистрали Восток-Запад, будет поочередно ограничено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. На участке международной автомагистрали Тбилиси – Сенаки – Леселидзе (87 – 88 км), проходящем через Горийские тоннели, запланированы работы по восстановлению поврежденного дорожного покрытия. Для их проведения потребуется закрытие отдельных полос движения и перенаправление транспортных потоков на временные объездные дороги. Так, с 08:00 17 июня до 20 июня включительно будет закрыта проезжая часть в направлении Сенаки – Тбилиси. В этот период транспорт будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей. С 08:00 22 июня до 25 июня включительно будет закрыта проезжая часть в направлении Тбилиси – Сенаки. В это время автомобили, следующие в сторону западной Грузии, будут направляться по полосе встречного направления в тоннеле (Сенаки – Тбилиси), а транспорт, движущийся в сторону Тбилиси, – по объездной дороге Горийских тоннелей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, сенаки, гори, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, сенаки, гори, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение транспорта в тоннелях на трассе Восток–Запад временно ограничат
Для ремонта дорог потребуется закрытие отдельных полос движения и перенаправление транспортных потоков на временные объездные пути
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. С 17 по 20 июня, а также с 22 по 25 июня движение в тоннелях Гори, расположенных на автомагистрали Восток-Запад, будет поочередно ограничено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
На участке международной автомагистрали Тбилиси – Сенаки – Леселидзе (87 – 88 км), проходящем через Горийские тоннели, запланированы работы по восстановлению поврежденного дорожного покрытия. Для их проведения потребуется закрытие отдельных полос движения и перенаправление транспортных потоков на временные объездные дороги.
Так, с 08:00 17 июня до 20 июня включительно будет закрыта проезжая часть в направлении Сенаки – Тбилиси. В этот период транспорт будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей.
С 08:00 22 июня до 25 июня включительно будет закрыта проезжая часть в направлении Тбилиси – Сенаки. В это время автомобили, следующие в сторону западной Грузии, будут направляться по полосе встречного направления в тоннеле (Сенаки – Тбилиси), а транспорт, движущийся в сторону Тбилиси, – по объездной дороге Горийских тоннелей.