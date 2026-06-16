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Единые национальные экзамены в Грузии стартуют 2 июля

Единые национальные экзамены в Грузии стартуют 2 июля

Sputnik Грузия

Сдача Единых национальных экзаменов является обязательной для поступления в грузинские вузы 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T13:37+0400

2026-06-16T13:37+0400

2026-06-16T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены начнутся 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, а завершатся 22 июля экзаменом по физике, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Сдача Единых национальных экзаменов является обязательной для поступления в грузинские вузы. Абитуриенты сдают три предмета: грузинский язык, иностранный язык (в обязательном порядке) и один предмет по выбору вуза. В этом году поступившие в государственные вузы смогут учиться бесплатно. Подробное расписание экзаменов 2026 года: 2-3 июля – грузинский язык и литература, 2 июля – осетинский язык, 6-7 июля – английский язык, 8 июля – русский язык, немецкий язык, французский язык, 10 июля – математика, 13-14 июля – история, 14 июля – химия, 15 июля – гражданское образование, 16 июля – биология, 17 июля – общие навыки (на армянском языке), общие навыки (на азербайджанском языке), изобразительное и прикладное искусство, 20 июля – география, 21 июля – литература, 22 июля – физика, 23-24 июля – общий магистерский экзамен. Экзамены для педагогов начнутся с 5 июля, а с 17 июля – конкурс студенческих грантов. Единый магистерский экзамен можно будет сдать 23 и 24 июля. Для поступления в медицинские вузы абитуриент должен сдать четыре экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, биологию и четвертый – по выбору (математика, химия или физика). В 2026 году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Как сообщалось ранее, Единые национальные экзамены в 2026 году будут сдавать более 43 тысяч абитуриентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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