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Граждане каких стран сидят в тюрьмах Грузии – данные на 1 мая 2026 года

Граждане каких стран сидят в тюрьмах Грузии – данные на 1 мая 2026 года

Sputnik Грузия

За последние два года число иностранных граждан, попавших в грузинские тюрьмы, значительно увеличилось. По данным Национальной службы статистики Грузии... 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T10:31+0400

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За последние два года число иностранных граждан, попавших в грузинские тюрьмы, значительно увеличилось. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", на 1 мая 2026 года граждане Турции лидируют с большим отрывом по этому показателю – 539 человек; на второй позиции – россияне, 196 человек, на третьей – украинцы, 176 человек.Всего на одного человека от третьего места отстают граждане Азербайджана – 175 человек. Топ-5 замыкает Иран – 100 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, иран, азербайджан, турция, сакстат, инфографика, инфографика