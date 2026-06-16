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Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море – результаты исследования
Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море – результаты исследования
Sputnik Грузия
Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды – ежемесячно образцы берутся с 14 разных локаций 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, говорится в информации Национального агентства окружающей среды. Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 14 разных локаций. В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей. Аналогичные исследования проводились и в июне. В настоящее время продолжается анализ проб, взятых в этом месяце. Кроме того, агентство осуществляет мониторинг грузинской прибрежной зоны и континентального шельфа Черного моря, включая ежемесячный микробиологический мониторинг на 10 станциях на участке Сарпи-Анаклия, а также сезонный гидробиологический мониторинг более чем на 20 станциях в акватории Сарпи-Анаклия. Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, черное море
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, черное море
Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море – результаты исследования
14:40 16.06.2026 (обновлено: 14:48 16.06.2026)
Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды – ежемесячно образцы берутся с 14 разных локаций
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, говорится в информации Национального агентства окружающей среды.
Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 14 разных локаций.
В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей.
В мае гидробиологические и химические пробы морской воды были взяты в следующих локациях: Григолети (две пробы), Малтаква-Поти, Уреки-Магнетити, Квавилнари, Ганмухури, Анаклия (две пробы), Мцване Концхи, Батумский порт, Сарпи, Кобулети, Бобоквати и в устье реки Чорохи.
Аналогичные исследования проводились и в июне. В настоящее время продолжается анализ проб, взятых в этом месяце.
Кроме того, агентство осуществляет мониторинг грузинской прибрежной зоны и континентального шельфа Черного моря, включая ежемесячный микробиологический мониторинг на 10 станциях на участке Сарпи-Анаклия, а также сезонный гидробиологический мониторинг более чем на 20 станциях в акватории Сарпи-Анаклия.
Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам.