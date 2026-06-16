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Грузия и Сербия близки к соглашению о свободной торговле – итоги переговоров в Тбилиси

Грузия и Сербия близки к соглашению о свободной торговле – итоги переговоров в Тбилиси

Sputnik Грузия

Соглашение создаст новые возможности для бизнеса, увеличит товарооборот и будет способствовать привлечению инвестиций с обеих сторон, заявляют грузинские... 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T13:46+0400

2026-06-16T13:46+0400

2026-06-16T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузия и Сербия достигли значительного прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле, осталось согласовать несколько вопросов, после чего стороны будут готовы к его подписанию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем по итогам переговоров в Тбилиси. По словам главы грузинского правительства, стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, включая экономику, транспорт и логистику. Кобахидзе отметил, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии. "Мы достигли значительного прогресса, осталось согласовать несколько вопросов, после чего будем готовы к подписанию соглашения о свободной торговле, которое будет взаимовыгодным для экономического развития наших стран", – cказал премьер. Он подчеркнул, что соглашение создаст новые возможности для бизнеса, увеличит товарооборот и будет способствовать привлечению инвестиций с обеих сторон. Стороны также обсудили развитие транспортно-логистических связей. Глава правительства отметил, что Грузия является частью "Среднего коридора" и готова углублять сотрудничество с Сербией для более эффективного использования транзитного потенциала между Европой и Азией. Кобахидзе назвал визит президента Сербии в Тбилиси первым в истории президентским визитом, отметив его важное значение для развития двусторонних отношений. По его словам, визит придаст новый импульс политическому диалогу между странами. "Уверен, что сегодняшний визит и проведенные встречи внесут значительный вклад в развитие грузино-сербских отношений и создадут новые возможности на благо наших народов и общих интересов", – заявил премьер. Отдельно Кобахидзе отметил, что Грузию и Сербию объединяет общее видение европейской интеграции и схожие вызовы, что делает обмен опытом особенно важным. "Наши страны объединяет общее видение пути европейской интеграции, а также общие вызовы в этом направлении, поэтому для нас крайне важны обмен опытом и тесная координация", – сказал он. Он также приветствовал решение Сербии открыть посольство в Тбилиси, назвав его важным шагом для укрепления двусторонних отношений. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и отметил, что рассматривает Грузию как дружественную страну, связанную с Сербией многовековыми православными традициями. По его словам, Сербия высоко оценивает достижения Грузии в сфере экономического развития и изучает ее опыт. "В Сербии все знают, что экономический рост Грузии в первом квартале составил 9,3%. Подобных показателей нет в Европе, и мы многому учимся у Грузии", – заявил Вучич. Он отметил, что Грузия демонстрирует "удивительные результаты" с 2012 года, которые заслуживают признания и внимания. Президент Сербии прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с супругой и государственной делегацией в понедельник, 15 июня. Официальная церемония встречи прошла в президентской резиденции, во Дворце Орбелиани на улице Атонели. В рамках визита Александр Вучич провел переговоры со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили. Также президенты Грузии и Сербии вместе со своими супругами встретились с Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III в Патриархии. Грузия и Сербия Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, экономика, новости, европа, тбилиси, сербия, ираклий кобахидзе, александр вучич, михаил кавелашвили