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Китайский автопром пытается выйти на рынок Грузии – видео
Китайский автопром пытается выйти на рынок Грузии – видео
Sputnik Грузия
Ежегодная выставка электромобилей в Грузии на территории выставочного комплекса Expo Georgia фактически стала демонстрацией возможностей современного... 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T17:39+0400
2026-06-16T17:39+0400
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В последние годы Китай активно пытается выйти на грузинский авторынок. Число китайских автомобилей на дорогах страны возросло, и хоть этот процесс идет не быстро, зато планомерно.Сейчас Китай занимает около двух процентов авторынка Грузии, уступая традиционным участникам – европейским, японским и американским производителям. Консервативные предпочтения грузинских автолюбителей – немаловажный фактор. Тем не менее интерес к электрокарам из Китая растет – благодаря новым технологиям и доступным ценам.
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видео, мультимедиа, видеоклуб , видео-новости из грузии, машины, транспорт, транспорт в грузии, видео
видео, мультимедиа, видеоклуб , видео-новости из грузии, машины, транспорт, транспорт в грузии, видео
Китайский автопром пытается выйти на рынок Грузии – видео
17:39 16.06.2026 (обновлено: 18:53 16.06.2026)
Ежегодная выставка электромобилей в Грузии на территории выставочного комплекса Expo Georgia фактически стала демонстрацией возможностей современного китайского автопрома
В последние годы Китай активно пытается выйти на грузинский авторынок. Число китайских автомобилей на дорогах страны возросло, и хоть этот процесс идет не быстро, зато планомерно.
Сейчас Китай занимает около двух процентов авторынка Грузии, уступая традиционным участникам – европейским, японским и американским производителям. Консервативные предпочтения грузинских автолюбителей – немаловажный фактор. Тем не менее интерес к электрокарам из Китая растет – благодаря новым технологиям и доступным ценам.