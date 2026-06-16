Китайский автопром пытается выйти на рынок Грузии – видео

В последние годы Китай активно пытается выйти на грузинский авторынок. Число китайских автомобилей на дорогах страны возросло, и хоть этот процесс идет не быстро, зато планомерно.



Сейчас Китай занимает около двух процентов авторынка Грузии, уступая традиционным участникам – европейским, японским и американским производителям. Консервативные предпочтения грузинских автолюбителей – немаловажный фактор. Тем не менее интерес к электрокарам из Китая растет – благодаря новым технологиям и доступным ценам.