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Курс лари на вторник – 2,6563 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6563 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 лари по отношению к доллару 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T09:48+0400

2026-06-16T09:48+0400

2026-06-16T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июня в размере 2,6563 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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