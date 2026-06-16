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Лавров и глава МИД Турции Фидан подводят итоги переговоров в Москве
Лавров и глава МИД Турции Фидан подводят итоги переговоров в Москве
Sputnik Грузия
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан подводят итоги переговоров в Москве. 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T15:01+0400
2026-06-16T15:01+0400
2026-06-16T15:01+0400
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мультимедиа, видео, россия, в мире, турция, сергей лавров, мид россии
мультимедиа, видео, россия, в мире, турция, сергей лавров, мид россии
Лавров и глава МИД Турции Фидан подводят итоги переговоров в Москве
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан подводят итоги переговоров в Москве.