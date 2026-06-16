https://sputnik-georgia.ru/20260616/lukashenko-nazval-vydvinutye-evrotroykoy-rf-usloviya-po-ukraine-nepriemlemymi--299176988.html

Лукашенко назвал выдвинутые "евротройкой" РФ условия по Украине неприемлемыми

Лукашенко назвал выдвинутые "евротройкой" РФ условия по Украине неприемлемыми

Sputnik Грузия

Глава белорусского государства считает, что это было сделано для того, чтобы задать высокую планку на переговорах и отступать от нее 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T10:50+0400

2026-06-16T10:50+0400

2026-06-16T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Великобритания, Франция и Германия выдвинули России неприемлемые условия по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya президент Беларуси Александр Лукашенко.Таким образом он дал оценку недавней встрече в Лондоне так называемой европейской Большой тройки в составе Великобритании, Франции и Германии с Владимиром Зеленским, по итогам которой было принято заявление.Он считает, что "евротройка" задала самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить."Я думаю, это их позиция в начале переговоров", – поделился президент Беларуси своим мнением.По его словам, нужно сесть за стол переговоров и сблизить позиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

в мире, россия, политика, великобритания, франция, германия, владимир зеленский, александр лукашенко, обострение ситуации вокруг украины