https://sputnik-georgia.ru/20260616/pervyy-rezultat-reform--zamministra-o-pribyli-gzhd-v-153-milliona-299176587.html

Первый результат реформ – замминистра о прибыли ГЖД в 153 миллиона

Первый результат реформ – замминистра о прибыли ГЖД в 153 миллиона

Sputnik Грузия

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T20:21+0400

2026-06-16T20:21+0400

2026-06-16T20:21+0400

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ираклий кобахидзе

мариам квривишвили

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Прибыль АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в размере 153 миллионов лари является первым результатом реформ и обновления, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани. Доходы ГЖД в 2025 году составили 612,4 млн лари, что на 5,5% меньше, чем в 2024 году. Несмотря на снижение доходов, чистая прибыль компании увеличилась вдвое и составила 152,7 млн ​​лари (чистая прибыль за 2024 год составила 68,2 млн лари). "Первые результаты проводимых реформ и модернизации Грузинской железной дороги уже видны. В 2025 году чистая прибыль компании увеличилась примерно в два раза, что является результатом эффективного управления и правильного развития", – сказала Иоселиани. Как пояснила Иоселиани, Грузинская железная дорога ориентирована на будущее развитие, и планируется закупка 50 новых локомотивов и 1,5 тысячи вагонов, в которые будет инвестировано более 1 миллиарда лари. "Это увеличит транспортные возможности страны и еще больше укрепит роль Грузии на международных транзитных маршрутах", – отметила замминистра. Презентация "Исторического обновления ГЖД", которая предполагает масштабную модернизацию подвижного состава, прошла в Тбилиси 5 мая. Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в течение следующих 10 лет в ГЖД будут осуществлены очень масштабные инвестиции, ориентировочный объем которых составляет 1,7 миллиарда долларов. На презентации глава Минэкономики Мариам Квривишвили отметила, что общий эффект от оптимизации работы Грузинской железной дороги за 2025 год превысил 230 миллионов лари, а чистая прибыль компании увеличилась на 30%. Что касается операционной прибыли, то она увеличилась с 25 до 36%. В результате проведенных работ пропускная способность основной железнодорожной линии увеличилась на 30%, а время в пути сократилось на 20%. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, черное море, тбилиси, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, грузинская железная дорога