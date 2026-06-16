https://sputnik-georgia.ru/20260616/posle-dvukh-nedel-poiskov-spasateli-nashli-telo-voditelya-v-mtkvari-299164501.html

После двух недель поисков спасатели нашли тело водителя в Мтквари

После двух недель поисков спасатели нашли тело водителя в Мтквари

Sputnik Грузия

В операции ежедневно были задействованы более сотни спасателей, группы водолазов и специальная техника 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Спасатели обнаружили тело водителя автомобиля, упавшего в реку Мтквари в результате ДТП 2 июня, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Поисковая операция продолжалась 14 дней в круглосуточном режиме. Работы велись на набережных Мтквари в Тбилиси и Рустави. "В результате непрерывных поисковых работ, продолжавшихся 14 дней, пожарные-спасатели обнаружили тело водителя автомобиля, который упал в реку Мтквари во время дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 июня", – говорится в сообщении. Ежедневно в операции были задействованы более 100 спасателей, группы водолазов, а также специальная техника и оборудование. Тело уже извлечено из воды. В настоящее время проводятся соответствующие правовые процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, рустави, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями