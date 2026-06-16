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После двух недель поисков спасатели нашли тело водителя в Мтквари
После двух недель поисков спасатели нашли тело водителя в Мтквари
Sputnik Грузия
В операции ежедневно были задействованы более сотни спасателей, группы водолазов и специальная техника 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T11:24+0400
2026-06-16T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Спасатели обнаружили тело водителя автомобиля, упавшего в реку Мтквари в результате ДТП 2 июня, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Поисковая операция продолжалась 14 дней в круглосуточном режиме. Работы велись на набережных Мтквари в Тбилиси и Рустави. "В результате непрерывных поисковых работ, продолжавшихся 14 дней, пожарные-спасатели обнаружили тело водителя автомобиля, который упал в реку Мтквари во время дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 июня", – говорится в сообщении. Ежедневно в операции были задействованы более 100 спасателей, группы водолазов, а также специальная техника и оборудование. Тело уже извлечено из воды. В настоящее время проводятся соответствующие правовые процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, рустави, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, происшествия, новости, рустави, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
После двух недель поисков спасатели нашли тело водителя в Мтквари
11:24 16.06.2026 (обновлено: 11:51 16.06.2026)
В операции ежедневно были задействованы более сотни спасателей, группы водолазов и специальная техника
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Спасатели обнаружили тело водителя автомобиля, упавшего в реку Мтквари в результате ДТП 2 июня, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Поисковая операция продолжалась 14 дней в круглосуточном режиме. Работы велись на набережных Мтквари в Тбилиси и Рустави.
"В результате непрерывных поисковых работ, продолжавшихся 14 дней, пожарные-спасатели обнаружили тело водителя автомобиля, который упал в реку Мтквари во время дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 июня", – говорится в сообщении.
Ежедневно в операции были задействованы более 100 спасателей, группы водолазов, а также специальная техника и оборудование. Тело уже извлечено из воды. В настоящее время проводятся соответствующие правовые процедуры.