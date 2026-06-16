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Red Wings связала Батуми с шестью городами России
Red Wings связала Батуми с шестью городами России
Sputnik Грузия
Батуми укрепляет свои позиции в качестве излюбленного направления для летнего отдыха среди путешественников из России 16.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запустила шесть новых маршрутов в черноморский курортный город Батуми (регион Аджария) из различных городов России, сообщила Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии. По информации Секции, Батуми укрепляет свои позиции в качестве излюбленного направления для летнего отдыха среди путешественников из России. Всего в рамках летнего сезона 2026 года авиакомпания Red Wings осуществляет перелеты в Грузию из 15 российских городов. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100. Сегодня авиакомпания эксплуатирует 20 самолетов этого типа. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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москва, туризм, грузия, новости, тбилиси, батуми, сергей гаврилов, georgian airways, авиасообщение в грузии
москва, туризм, грузия, новости, тбилиси, батуми, сергей гаврилов, georgian airways, авиасообщение в грузии
Red Wings связала Батуми с шестью городами России
15:26 16.06.2026 (обновлено: 15:52 16.06.2026)
Батуми укрепляет свои позиции в качестве излюбленного направления для летнего отдыха среди путешественников из России
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запустила шесть новых маршрутов в черноморский курортный город Батуми (регион Аджария) из различных городов России, сообщила Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.
По информации Секции, Батуми укрепляет свои позиции в качестве излюбленного направления для летнего отдыха среди путешественников из России.
"В текущем месяце до главного курорта Грузии было открыто шесть новых маршрутов из различных городов Российской Федерации. Отныне Батуми связан прямым авиасообщением с Волгоградом, Оренбургом, Пермью, Саратовом, Тюменью и Челябинском", – говорится в сообщении.
Всего в рамках летнего сезона 2026 года авиакомпания Red Wings осуществляет перелеты в Грузию из 15 российских городов.
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100. Сегодня авиакомпания эксплуатирует 20 самолетов этого типа.
В середине мая 2023 Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая 2023 года совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая того же года в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля 2023 года рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.