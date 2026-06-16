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Red Wings связала Батуми с шестью городами России

Red Wings связала Батуми с шестью городами России

Sputnik Грузия

Батуми укрепляет свои позиции в качестве излюбленного направления для летнего отдыха среди путешественников из России 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запустила шесть новых маршрутов в черноморский курортный город Батуми (регион Аджария) из различных городов России, сообщила Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии. По информации Секции, Батуми укрепляет свои позиции в качестве излюбленного направления для летнего отдыха среди путешественников из России. Всего в рамках летнего сезона 2026 года авиакомпания Red Wings осуществляет перелеты в Грузию из 15 российских городов. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100. Сегодня авиакомпания эксплуатирует 20 самолетов этого типа. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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москва, туризм, грузия, новости, тбилиси, батуми, сергей гаврилов, georgian airways, авиасообщение в грузии