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Российские мюзиклы "Принцесса цирка" и "Реверс" показали в Тбилиси
Российские мюзиклы "Принцесса цирка" и "Реверс" показали в Тбилиси
Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялись некоммерческие показы киноверсий мюзиклов Московского театра мюзикла "Принцесса цирка" и "Реверс" 16.06.2026, Sputnik Грузия
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Показы совпали с частным визитом в Грузию специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству, художественного руководителя Московского театра мюзикла Михаила Швыдкого.По его словам, искусство остается одним из немногих пространств, способных объединять людей даже в непростые времена.Тбилисские зрители увидели знаменитую историю Мистера Икс по мотивам оперетты Имре Кальмана, а также пластический спектакль "Реверс", в котором язык танца, акробатики и движения заменяет привычные диалоги. Подробнее – в видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, культура, грузия, тбилиси, михаил швыдкой, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, культура, грузия, тбилиси, михаил швыдкой, грузино-российские отношения, видео
Российские мюзиклы "Принцесса цирка" и "Реверс" показали в Тбилиси
12:06 16.06.2026 (обновлено: 12:17 16.06.2026)
В Тбилиси состоялись некоммерческие показы киноверсий мюзиклов Московского театра мюзикла "Принцесса цирка" и "Реверс"
Показы совпали с частным визитом в Грузию специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству, художественного руководителя Московского театра мюзикла Михаила Швыдкого.
По его словам, искусство остается одним из немногих пространств, способных объединять людей даже в непростые времена.
Тбилисские зрители увидели знаменитую историю Мистера Икс по мотивам оперетты Имре Кальмана, а также пластический спектакль "Реверс", в котором язык танца, акробатики и движения заменяет привычные диалоги. Подробнее – в видео Sputnik Грузия.