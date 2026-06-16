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Российские мюзиклы "Принцесса цирка" и "Реверс" показали в Тбилиси

Российские мюзиклы "Принцесса цирка" и "Реверс" показали в Тбилиси

Sputnik Грузия

В Тбилиси состоялись некоммерческие показы киноверсий мюзиклов Московского театра мюзикла "Принцесса цирка" и "Реверс" 16.06.2026, Sputnik Грузия

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Показы совпали с частным визитом в Грузию специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству, художественного руководителя Московского театра мюзикла Михаила Швыдкого.По его словам, искусство остается одним из немногих пространств, способных объединять людей даже в непростые времена.Тбилисские зрители увидели знаменитую историю Мистера Икс по мотивам оперетты Имре Кальмана, а также пластический спектакль "Реверс", в котором язык танца, акробатики и движения заменяет привычные диалоги. Подробнее – в видео Sputnik Грузия.

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