https://sputnik-georgia.ru/20260616/sgb-gruzii-raskryla-masshtabnuyu-korruptsionnuyu-skhemu-s-byvshim-rukovodstvom-gzhd-299172239.html

СГБ Грузии раскрыла масштабную коррупционную схему с бывшим руководством "ГЖД"

СГБ Грузии раскрыла масштабную коррупционную схему с бывшим руководством "ГЖД"

Sputnik Грузия

Дело касается коррупционных схем бывших руководящих лиц АО "Грузинская железная дорога" 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T16:27+0400

2026-06-16T16:27+0400

2026-06-16T16:27+0400

грузия

новости

давид перадзе

грузинская железная дорога

сгб

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Восемь человек привлечены к уголовной ответственности по делу о крупном мошенничестве, отмывании незаконных доходов и подделке документов, связанными с коррупционной схемой в руководстве АО "Грузинская железная дорога". Речь идет в общей сложности о присвоении 17,8 миллиона лари, сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии. Двум фигурантам дела обвинения предъявят заочно, после чего они будут объявлены в розыск. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Дело касается коррупционных схем бывших руководящих лиц АО "Грузинская железная дорога", которые в период своей работы в компании с помощью различных преступных методов завладели государственными средствами в особо крупном размере и придали незаконно полученному имуществу легальный вид. Следствием установлено, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе, с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества, создал организованную преступную группу структурного характера, действующую согласованно. В соответствии с заранее разработанной схемой преступная группа должна была обеспечить сбор, транспортировку, резку и сортировку принадлежащего АО "Грузинская железная дорога" черного металла таким образом, чтобы стало невозможным определить его первоначальное точное количество. Параллельно, с использованием заранее выбранных компаний, должны были составляться налоговые документы, на основании которых незаконно присвоенный черный металл получал формальное, якобы легальное происхождение, и реализовывался. Перадзе поэтапно вовлек в преступную схему несколько человек, в том числе тогдашнего директора инфраструктуры АО "Грузинская железная дорога". В преступную схему также был вовлечен еще один человек, который фактически управлял несколькими предприятиями – ООО "Кахети", ООО "Нова Транс", ООО "Джадекса", ООО "Строительно-ремонтная компания Хуро" и ООО "Гранд Кахети". В Антикоррупционном агентстве СГБ продолжаются активные следственные действия с целью выявления других членов организованной группы и применения в их отношении мер, предусмотренных законодательством. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид перадзе, грузинская железная дорога, сгб