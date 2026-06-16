https://sputnik-georgia.ru/20260616/shvydkoy-kultura-sposobna-vernut-doverie-mezhdu-rossiey-i-gruziey-299163726.html

Швыдкой: культура способна вернуть доверие между Россией и Грузией

Швыдкой: культура способна вернуть доверие между Россией и Грузией

Sputnik Грузия

Швыдкой подчеркнул и встречную открытость России к грузинскому искусству 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T10:30+0400

2026-06-16T10:30+0400

2026-06-16T10:44+0400

грузино-российские отношения

россия

грузия

новости

тбилиси

михаил швыдкой

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/19/236461904_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_75dcd5f84917b27fc1ab8fdc64c5d266.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что именно культурная сфера может постепенно восстановить прежнюю атмосферу доверия между двумя странами."Мне кажется, что культура – это та сфера, которая может шаг за шагом, без каких-то волевых движений вернуть ту атмосферу доверия, которая была между нашими странами. Ну, а народы всегда тяготеют друг к другу, у нас слишком глубокие связи", – сказал Швыдкой ТАСС.Заявление он сделал, находясь в Тбилиси: 14 и 15 июня в грузинской столице прошли показы киноверсий спектаклей "Принцесса цирка" и "Реверс", художественным руководителем которых выступает Швыдкой как глава Московского театра мюзикла. По его словам, такие культурные инициативы "в высшей степени привлекательны" для контактов с грузинской аудиторией."Я думаю, [показ] вызовет интерес у наших коллег, потому что мы хотим представить Грузии, насколько это возможно, современное российское искусство, современную российскую живопись, кинематографию, выступление артистов. Понятно, что мы будем делать только то, что комфортно для наших грузинских партнеров, но, как мне представляется, такого рода культурные акции имеют свой смысл", – отметил он.Швыдкой подчеркнул и встречную открытость России к грузинскому искусству."Надо сказать, что грузинских исполнителей в России немало. Регулярно приезжают на гастроли большие коллективы грузинские, есть немало замечательных музыкантов, исполнителей, которые живут и работают в России", – заключил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, тбилиси, михаил швыдкой, культура