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Швыдкой: отношения между россиянами и грузинами не прерваны

Швыдкой: отношения между россиянами и грузинами не прерваны

Sputnik Грузия

Российско-грузинские отношения опираются на гораздо более глубокие основания, чем текущая политическая ситуация 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T15:19+0400

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Так считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.По его словам, многовековые связи между двумя народами сохраняются благодаря общему культурному и духовному наследию, взаимному интересу к искусству, литературе и музыке. Швыдкой отметил, что в России по-прежнему любят грузинскую культуру, а в Грузии, по его ощущениям, к россиянам относятся без предубеждения.Он напомнил о тесном переплетении творческих традиций двух стран – от переводов грузинской поэзии Пастернаком, Мандельштамом и Заболоцким до выдающегося грузинского кинематографа и работы грузинских режиссеров в советском и российском кино. Отдельно Швыдкой подчеркнул роль православных церквей двух стран и отметил, что именно духовные и культурные контакты, наряду с экономическими связями, способны сохранить и укрепить отношения между народами.По мнению спецпредставителя президента РФ, живая человеческая связь, которая проявляется в совместных творческих проектах, гастролях, популярности грузинской кухни и грузинского искусства в России, со временем может оказаться сильнее политических разногласий.

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