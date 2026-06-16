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Швыдкой: отношения между россиянами и грузинами не прерваны
Швыдкой: отношения между россиянами и грузинами не прерваны
Sputnik Грузия
Российско-грузинские отношения опираются на гораздо более глубокие основания, чем текущая политическая ситуация 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T15:19+0400
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Так считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.По его словам, многовековые связи между двумя народами сохраняются благодаря общему культурному и духовному наследию, взаимному интересу к искусству, литературе и музыке. Швыдкой отметил, что в России по-прежнему любят грузинскую культуру, а в Грузии, по его ощущениям, к россиянам относятся без предубеждения.Он напомнил о тесном переплетении творческих традиций двух стран – от переводов грузинской поэзии Пастернаком, Мандельштамом и Заболоцким до выдающегося грузинского кинематографа и работы грузинских режиссеров в советском и российском кино. Отдельно Швыдкой подчеркнул роль православных церквей двух стран и отметил, что именно духовные и культурные контакты, наряду с экономическими связями, способны сохранить и укрепить отношения между народами.По мнению спецпредставителя президента РФ, живая человеческая связь, которая проявляется в совместных творческих проектах, гастролях, популярности грузинской кухни и грузинского искусства в России, со временем может оказаться сильнее политических разногласий.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, россия, грузия, михаил швыдкой, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, россия, грузия, михаил швыдкой, грузино-российские отношения, видео
Швыдкой: отношения между россиянами и грузинами не прерваны
15:19 16.06.2026 (обновлено: 15:53 16.06.2026)
Российско-грузинские отношения опираются на гораздо более глубокие основания, чем текущая политическая ситуация
Так считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
.
По его словам, многовековые связи между двумя народами сохраняются благодаря общему культурному и духовному наследию, взаимному интересу к искусству, литературе и музыке. Швыдкой отметил, что в России по-прежнему любят грузинскую культуру, а в Грузии, по его ощущениям, к россиянам относятся без предубеждения.
Он напомнил о тесном переплетении творческих традиций двух стран – от переводов грузинской поэзии Пастернаком, Мандельштамом и Заболоцким до выдающегося грузинского кинематографа и работы грузинских режиссеров в советском и российском кино. Отдельно Швыдкой подчеркнул роль православных церквей двух стран и отметил, что именно духовные и культурные контакты, наряду с экономическими связями, способны сохранить и укрепить отношения между народами.
По мнению спецпредставителя президента РФ, живая человеческая связь, которая проявляется в совместных творческих проектах, гастролях, популярности грузинской кухни и грузинского искусства в России, со временем может оказаться сильнее политических разногласий.