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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года лидером являются США 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T09:01+0400

2026-06-16T09:01+0400

2026-06-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2026 года вырос на 11,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 556,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-мае 2026 года из России перечислено 198,4 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за пять месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,9% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в мае вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2026 года выросли на 7,1% по сравнению с маем 2025 года и составили 339,9 миллиона долларов.В мае из России перечислено 48,6 миллиона долларов – 14,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2026 года поступило денежных переводов на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 37 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За пять месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 173,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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