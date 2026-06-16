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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года лидером являются США 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T09:01+0400
2026-06-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2026 года вырос на 11,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 556,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-мае 2026 года из России перечислено 198,4 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за пять месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,9% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в мае вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2026 года выросли на 7,1% по сравнению с маем 2025 года и составили 339,9 миллиона долларов.В мае из России перечислено 48,6 миллиона долларов – 14,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2026 года поступило денежных переводов на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 37 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За пять месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 173,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка

09:01 16.06.2026
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2026
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
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По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2026 года вырос на 11,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 556,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

289,5

10,2

Италия

270,7

12,3

Россия

198,4

10,9

Германия

135,5

16,7

Израиль

133,5

19,8

В январе-мае 2026 года из России перечислено 198,4 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за пять месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,9% больше, чем за тот же период 2025 года.

Перечисления из России в мае выросли

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2026 года выросли на 7,1% по сравнению с маем 2025 года и составили 339,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

63,9

8,1

Италия

55,9

5,8

Россия

48,6

11,4

Германия

30,1

10,3

Израиль

29,3

22,7

В мае из России перечислено 48,6 миллиона долларов – 14,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2026 года поступило денежных переводов на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В мае из Грузии за границу перевели 37 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За пять месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 173,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.
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