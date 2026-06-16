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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года лидером являются США 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2026 года вырос на 11,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 556,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-мае 2026 года из России перечислено 198,4 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за пять месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,9% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в мае вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2026 года выросли на 7,1% по сравнению с маем 2025 года и составили 339,9 миллиона долларов.В мае из России перечислено 48,6 миллиона долларов – 14,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2026 года поступило денежных переводов на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 37 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За пять месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 173,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2026 года вырос на 11,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 556,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
289,5
10,2
Италия
270,7
12,3
Россия
198,4
10,9
Германия
135,5
16,7
Израиль
133,5
19,8
В январе-мае 2026 года из России перечислено 198,4 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за пять месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,9% больше, чем за тот же период 2025 года.
Перечисления из России в мае выросли
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2026 года выросли на 7,1% по сравнению с маем 2025 года и составили 339,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
63,9
8,1
Италия
55,9
5,8
Россия
48,6
11,4
Германия
30,1
10,3
Израиль
29,3
22,7
В мае из России перечислено 48,6 миллиона долларов – 14,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2026 года поступило денежных переводов на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В мае из Грузии за границу перевели 37 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За пять месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 173,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.