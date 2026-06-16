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Трамп готов после разрешения конфликта с Ираном сфокусироваться на Украине
Трамп готов после разрешения конфликта с Ираном сфокусироваться на Украине
Sputnik Грузия
Американский лидер не исключает, что Вашингтону "что-то получится" сделать для урегулирования украинского кризиса 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T15:51+0400
2026-06-16T15:51+0400
2026-06-16T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на украинском урегулировании.По поводу прогнозов, насколько Штатам удастся что-то решить в этом направлении, он добавил: "… посмотрим, сможем ли мы это сделать".Однако после утвердительно заявил: "Мы справимся с этим".Президент США также выразил мнение, что и российский лидер Владимир Путин, и Владимир Зеленский открыты к перспективе урегулирования."Думаю, они оба открыты к этому", – сказал он.В этой связи Трамп отметил, что вчера у него состоялись "очень хорошие разговоры" с Зеленским и Путиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, иран, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, иран, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, обострение ситуации вокруг украины
Трамп готов после разрешения конфликта с Ираном сфокусироваться на Украине
15:51 16.06.2026 (обновлено: 20:24 16.06.2026)
Американский лидер не исключает, что Вашингтону "что-то получится" сделать для урегулирования украинского кризиса
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на украинском урегулировании.
"Теперь, когда с (конфликтом с Ираном – Sputnik) покончено, мы собираемся сосредоточиться на (Украине – Sputnik)", – сказал хозяин Белого дома на встрече c президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По поводу прогнозов, насколько Штатам удастся что-то решить в этом направлении, он добавил: "… посмотрим, сможем ли мы это сделать".
Однако после утвердительно заявил: "Мы справимся с этим".
Президент США также выразил мнение, что и российский лидер Владимир Путин, и Владимир Зеленский открыты к перспективе урегулирования.
"Думаю, они оба открыты к этому", – сказал он.
В этой связи Трамп отметил, что вчера у него состоялись "очень хорошие разговоры" с Зеленским и Путиным.