https://sputnik-georgia.ru/20260616/tramp-gotov-posle-razresheniya-konflikta-s-iranom-sfokusirovatsya-na-ukraine-299177140.html

Трамп готов после разрешения конфликта с Ираном сфокусироваться на Украине

Трамп готов после разрешения конфликта с Ираном сфокусироваться на Украине

Sputnik Грузия

Американский лидер не исключает, что Вашингтону "что-то получится" сделать для урегулирования украинского кризиса 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T15:51+0400

2026-06-16T15:51+0400

2026-06-16T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на украинском урегулировании.По поводу прогнозов, насколько Штатам удастся что-то решить в этом направлении, он добавил: "… посмотрим, сможем ли мы это сделать".Однако после утвердительно заявил: "Мы справимся с этим".Президент США также выразил мнение, что и российский лидер Владимир Путин, и Владимир Зеленский открыты к перспективе урегулирования."Думаю, они оба открыты к этому", – сказал он.В этой связи Трамп отметил, что вчера у него состоялись "очень хорошие разговоры" с Зеленским и Путиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

в мире, политика, иран, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, обострение ситуации вокруг украины