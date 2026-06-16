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Трое человек, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Грузии

Трое человек, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Грузии

Sputnik Грузия

В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T17:28+0400

2026-06-16T17:28+0400

2026-06-16T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сотрудники оперативно-следственного департамента пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии задержали трех человек, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола, сообщили в ведомстве. Установлено, что один из задержанных незаконно пересек границу, минуя пограничный пункт "Сарпи". Двое других прибыли в Грузию до объявления в международный розыск. Не уточняется, за какие преступления задержанных разыскивают на родине. В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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