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Трое человек, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Грузии
Трое человек, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Грузии
Sputnik Грузия
В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сотрудники оперативно-следственного департамента пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии задержали трех человек, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола, сообщили в ведомстве. Установлено, что один из задержанных незаконно пересек границу, минуя пограничный пункт "Сарпи". Двое других прибыли в Грузию до объявления в международный розыск. Не уточняется, за какие преступления задержанных разыскивают на родине. В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, интерпол
грузия, новости, происшествия, тбилиси, интерпол
Трое человек, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Грузии
В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сотрудники оперативно-следственного департамента пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии задержали трех человек, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола, сообщили в ведомстве.
Установлено, что один из задержанных незаконно пересек границу, минуя пограничный пункт "Сарпи". Двое других прибыли в Грузию до объявления в международный розыск.
Не уточняется, за какие преступления задержанных разыскивают на родине. В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.