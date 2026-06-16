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В Грузии предупредили о риске появления в ЕС "первосортных" и "второсортных" стран

В Грузии предупредили о риске появления в ЕС "первосортных" и "второсортных" стран

Sputnik Грузия

Лозунг ЕС "Единство в многообразии" постепенно уступает место требованию следовать "генеральной линии", утверждает спикер грузинского парламента 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Идея предоставить будущим членам Евросоюза меньше прав, чем действующим государствам союза, означает отход от принципа равенства и ведет к появлению в ЕС стран разных категорий, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так Папуашвили прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая ранее сообщила, что в Евросоюзе обсуждается возможность ограничения права голоса для будущих членов объединения. По словам спикера грузинского парламента, Европейский союз всегда основывался на принципе равенства государств-членов перед общими правилами, а обсуждаемая инициатива фактически меняет этот фундаментальный подход. По его словам, в случае реализации подобной инициативы новые страны-члены будут нести те же обязательства, что и остальные государства ЕС, однако не получат равных прав при принятии решений. "На практике это означает, что Евросоюз сможет принимать решения по вопросам, имеющим существенное значение для национальных интересов Грузии, без участия Грузии", — отметил Папуашвили. Председатель парламента также напомнил о часто звучавшем в Брюсселе принципе "никаких решений по Украине без Украины" и заявил, что обсуждаемая идея фактически противоречит этому подходу не только в отношении Украины, но и всех стран-кандидатов. При этом, как отметил Папуашвили, представители Украины уже заявили, что не согласятся на "членство второго сорта". По его мнению, подобные тенденции свидетельствуют о том, что лозунг ЕС "Единство в многообразии" постепенно уступает место требованию следовать "генеральной линии". Папуашвили подчеркнул, что в случае реализации подобных изменений речь уже будет идти не о том Европейском союзе, на вступление в который Грузия подала заявку в 2022 году. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия