https://sputnik-georgia.ru/20260617/bolee-tysyachi-taksistov-riskuyut-lishitsya-bessrochnykh-litsenziy-v-tbilisi-299186502.html

Более тысячи таксистов рискуют лишиться бессрочных лицензий в Тбилиси

Более тысячи таксистов рискуют лишиться бессрочных лицензий в Тбилиси

Sputnik Грузия

Согласно действующим правилам, за неуплату стоимости лицензии первоначальный штраф составляет 100 лари 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T17:40+0400

2026-06-17T17:40+0400

2026-06-17T17:40+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Бессрочные лицензии на такси категории A, при неуплате задолженности их владельцами, будут аннулированы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Речь идет о владельцах бессрочных лицензий категории A, которые с октября 2025 года не оплачивают стоимость разрешения и продолжают нарушать условия его использования."В соответствии с законом Грузии об освобождении от административных взысканий мы освободили владельцев бессрочных лицензий категории A от штрафов. Несмотря на это, более тысячи владельцев лицензий продолжают игнорировать условия разрешения. Они по-прежнему не оплачивают стоимость лицензии, и к ранее накопленной задолженности ежедневно добавляются новые суммы", – заявил Каладзе.Как отметил мэр, нарушителям регулярно направляют письменные предупреждения и звонят. Если требования не будут выполнены, размер штрафов продолжит увеличиваться, что в конечном итоге приведет к аннулированию лицензии.Согласно действующим правилам, за неуплату стоимости лицензии первоначальный штраф составляет 100 лари. При повторном нарушении сумма увеличивается до 300 лари, а затем – до 900 лари. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов начисляется пеня в двойном размере от суммы наложенного взыскания.Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. С 1 апреля 2023 года все физические лица, которые с 1 октября 2019 года по 20 марта 2023 года хотя бы один раз имели лицензию категории A, получили бессрочное разрешение. Эти лицензии можно продавать или сдавать в аренду.Такси категории A – это автомобили белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Преимущество этой лицензии также заключается в том, что на таких автомобилях может размещаться реклама, и для них предусмотрены бесплатные парковочные места в городе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе