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Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержан 21 человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержан 21 человек

Sputnik Грузия

"Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T15:36+0400

2026-06-17T15:36+0400

2026-06-17T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Двадцать один человек задержан в Тбилиси, Шида-Картли и Квемо-Картли за последние сутки по обвинению в связи с "воровским миром", заявил директор департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе на брифинге. Еще девяти фигурантам предъявлены обвинения – часть из них находится в тюрьмах, другая – объявлена в розыск, включая находящегося за рубежом так называемого "криминального авторитета". По данным следствия, обвиняемые организовывали так называемые "воровские разборки" для урегулирования финансовых споров. Процесс координировал находящийся за границей криминальный авторитет Эльмурад Мамедов. Также установлено, что Мамедов связывался с лицами в Грузии, которые, как в личных интересах, так и в интересах криминального авторитета, требовали от граждан выплаты крупных сумм из их бизнеса в установленные сроки. В случае нарушения сроков поступали угрозы физической расправы или убийства. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с помощью которых обвиняемые поддерживали связь друг с другом и с находящимся за границей криминальным авторитетом. Также при обысках по месту жительства изъято более 62 тысяч долларов, предположительно собранных для так называемого "воровского общака", автомобили обвиняемых, боеприпасы и огнестрельное оружие. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. "Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, вор в законе, воровское сообщество