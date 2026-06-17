https://sputnik-georgia.ru/20260617/chto-delat-esli-vas-ukusila-zmeya-rekomendatsii-gruzinskikh-vrachey-299190589.html

Что делать, если вас укусила змея? Рекомендации грузинских врачей

Что делать, если вас укусила змея? Рекомендации грузинских врачей

Sputnik Грузия

Сезон активности змей длится с апреля до конца октября, преимущественно ночью или в дневную жару 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T19:42+0400

2026-06-17T19:42+0400

2026-06-17T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний Грузии распространил рекомендации о том, как населению защитить себя и что делать в случае укуса змеи. В Грузии сезон активности змей длится с апреля до конца октября, преимущественно ночью или в дневную жару. Рекомендации специалистов: Первая помощь: Если змею убили, она рефлекторно может укусить еще в течение часа. При транспортировке ее следует поместить в прочную коробку и не трогать руками. Что касается профилактики, то в районах возможного обитания змей рекомендуется носить длинные брюки и высокую обувь. Можно использовать палку, при ходьбе постукивайте по земле – шум отпугнет змею, и она сама уползет. В Грузии распространены четыре вида змей рода гадюк, самой ядовитой из которых является гюрза. Она обитает в полупустынных районах Восточной Грузии. Также отмечается, что яд новорожденных змей столь же опасен, как и у взрослых особей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

восточная грузия

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грузия, общество, новости, восточная грузия, змеи