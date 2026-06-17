https://sputnik-georgia.ru/20260617/chto-delat-esli-vas-ukusila-zmeya-rekomendatsii-gruzinskikh-vrachey-299190589.html
Что делать, если вас укусила змея? Рекомендации грузинских врачей
Что делать, если вас укусила змея? Рекомендации грузинских врачей
Sputnik Грузия
Сезон активности змей длится с апреля до конца октября, преимущественно ночью или в дневную жару 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T19:42+0400
2026-06-17T19:42+0400
2026-06-17T19:42+0400
грузия
общество
новости
восточная грузия
змеи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23584/12/235841290_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_2aa4813c7229a824844c0c0c8e06a04b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний Грузии распространил рекомендации о том, как населению защитить себя и что делать в случае укуса змеи. В Грузии сезон активности змей длится с апреля до конца октября, преимущественно ночью или в дневную жару. Рекомендации специалистов: Первая помощь: Если змею убили, она рефлекторно может укусить еще в течение часа. При транспортировке ее следует поместить в прочную коробку и не трогать руками. Что касается профилактики, то в районах возможного обитания змей рекомендуется носить длинные брюки и высокую обувь. Можно использовать палку, при ходьбе постукивайте по земле – шум отпугнет змею, и она сама уползет. В Грузии распространены четыре вида змей рода гадюк, самой ядовитой из которых является гюрза. Она обитает в полупустынных районах Восточной Грузии. Также отмечается, что яд новорожденных змей столь же опасен, как и у взрослых особей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23584/12/235841290_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b9b761347f5b99bd7243992393a9fd29.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, восточная грузия, змеи
грузия, общество, новости, восточная грузия, змеи
Что делать, если вас укусила змея? Рекомендации грузинских врачей
Сезон активности змей длится с апреля до конца октября, преимущественно ночью или в дневную жару
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний Грузии распространил рекомендации о том, как населению защитить себя и что делать в случае укуса змеи.
В Грузии сезон активности змей длится с апреля до конца октября, преимущественно ночью или в дневную жару.
Рекомендации специалистов:
не высасывайте кровь из места укуса;
не разрезайте и не прижигайте место укуса;
не накладывайте жгут или лед;
не обрабатывайте йодом, зеленкой или спиртом;
не промывайте место укуса и не употребляйте алкогольные напитки.
1.
Сохранять спокойствие и немедленно связаться со скорой помощью (112).
2.
Уложите пострадавшего на ровную поверхность.
3.
Снимите кольца и украшения, если укус пришелся на руку.
4.
Обеспечьте прием жидкости.
5.
До доставки в клинику пострадавшему желательно пить большое количество воды.
6.
Также рекомендуется, чтобы пораженная часть тела находилась немного ниже уровня сердца.
Если змею убили, она рефлекторно может укусить еще в течение часа. При транспортировке ее следует поместить в прочную коробку и не трогать руками.
Что касается профилактики, то в районах возможного обитания змей рекомендуется носить длинные брюки и высокую обувь. Можно использовать палку, при ходьбе постукивайте по земле – шум отпугнет змею, и она сама уползет.
В Грузии распространены четыре вида змей рода гадюк, самой ядовитой из которых является гюрза. Она обитает в полупустынных районах Восточной Грузии. Также отмечается, что яд новорожденных змей столь же опасен, как и у взрослых особей.