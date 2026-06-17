https://sputnik-georgia.ru/20260617/dlya-kakikh-studentov-uvelichilis-stipendii-v-stolitse-gruzii-299191484.html

Для каких студентов увеличились стипендии в столице Грузии?

Для каких студентов увеличились стипендии в столице Грузии?

Sputnik Грузия

В рамках программы в 2026 году финансирование получили 1280 соцнезащищенных студентов, более 500 учащихся из многодетных семей и около 50 студентов с ОВЗ 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T20:30+0400

2026-06-17T20:30+0400

2026-06-17T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Стипендия для успешных магистрантов вузов в Грузии увеличится с 562,5 лари до 1 тысячи лари за семестр, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Как сообщил градоначальник, соответствующие изменения вступят в силу с осеннего семестра текущего года, в рамках программы "Финансирование обучения студентов". Также будет запущена новая программа под названием "Молодые ученые для Тбилиси". "В рамках этой программы мы будем финансировать молодых ученых исследовательскими грантами, которые будут работать над решением проблем столицы и разработкой инновационных идей. Определение дефицитных областей будет проводиться ежегодно с учетом муниципальных потребностей", – сказал Каладзе. Также, по его словам, продолжится программа финансирования обучения студентов, которые до 2026-2027 учебного года получили право на обучение в государственных или частных высших учебных заведениях. Кого именно касается программа?Как отметил Каладзе, мэрия Тбилиси каждый семестр финансирует оплату обучения студентов из социально незащищенных семей, многодетных семей и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы "Финансирование обучения студентов" в 2026 году финансирование получили 1280 социально незащищенных студентов, более 500 студентов из многодетных семей и около 50 студентов с ограниченными возможностями здоровья. "Кроме того, мы приветствуем реформу, инициированную Минобразования в этом направлении, которая предусматривает полное финансирование платы за обучение в государственных университетах. Мы считаем, что это изменение значительно повысит доступность и качество высшего образования", – отметил мэр. Правительство Грузии с 2026 года ввело новую систему финансирования студентов. В частности, студенты, поступившие в 2026 году и позже в государственные вузы, будут обучаться бесплатно. Таким образом, система государственных грантов (покрытие 30, 50 и 70% стоимости обучения вне зависимости от вуза) сохранилась для студентов, поступивших в вузы до 2026 года. В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, образование, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование