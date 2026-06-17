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Доля сельского хозяйства в экономике Грузии, 2022-2025 годы

Доля сельского хозяйства в экономике Грузии, 2022-2025 годы

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", доля сельского хозяйства в экономике Грузии снижается на протяжении последних четыре года. Она... 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T16:00+0400

2026-06-17T16:00+0400

2026-06-17T16:07+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", доля сельского хозяйства в экономике Грузии снижается на протяжении последних четыре года. Она составляла 7,6% в 2022 году, а в 2025 году сократилась до 5,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сакстат, сельское хозяйство грузии, инфографика, инфографика