https://sputnik-georgia.ru/20260617/kak-snizit-napryazhnnost-v-gruzinskom-obschestve---video-299195288.html
Как снизить напряжённость в грузинском обществе? - видео
Как снизить напряжённость в грузинском обществе? - видео
Sputnik Грузия
В современном грузинском обществе наблюдается рост напряжённости. Это связано с рядом политических и экономических факторов. 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T17:34+0400
2026-06-17T17:34+0400
2026-06-17T17:34+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
общество
грузия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/11/299194626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69fcbba18da61a4b128e1914ae993653.jpg
Особенно остро ощущается противостояние в соцсетях, где участились случаи оскорблений не только из-за взглядов и мнений, но и национальности.МВД Грузии вынуждено было создать новое Управление по борьбе с языком ненависти. Новая структура вошла в состав Департамента защиты прав человека. Начав работу с 1 июня 2026 года, управление уже направило в суд 60 административных дел.Ведомство осуществляет мониторинг публичных выступлений, СМИ и соцсетей на предмет "языка ненависти", дискриминации, оскорблений и агрессивной коммуникации. В случае выявления нарушений подразделение передаёт дела на рассмотрение в суды.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/11/299194626_319:0:1279:720_1920x0_80_0_0_49ba9485c0a9c46953756f8777bb7824.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , общество, грузия, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , общество, грузия, политика, видео
Как снизить напряжённость в грузинском обществе? - видео
В современном грузинском обществе наблюдается рост напряжённости. Это связано с рядом политических и экономических факторов.
Особенно остро ощущается противостояние в соцсетях, где участились случаи оскорблений не только из-за взглядов и мнений, но и национальности.
МВД Грузии вынуждено было создать новое Управление по борьбе с языком ненависти. Новая структура вошла в состав Департамента защиты прав человека. Начав работу с 1 июня 2026 года, управление уже направило в суд 60 административных дел.
Ведомство осуществляет мониторинг публичных выступлений, СМИ и соцсетей на предмет "языка ненависти", дискриминации, оскорблений и агрессивной коммуникации. В случае выявления нарушений подразделение передаёт дела на рассмотрение в суды.