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Как снизить напряжённость в грузинском обществе? - видео

Как снизить напряжённость в грузинском обществе? - видео

Sputnik Грузия

В современном грузинском обществе наблюдается рост напряжённости. Это связано с рядом политических и экономических факторов. 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T17:34+0400

2026-06-17T17:34+0400

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Особенно остро ощущается противостояние в соцсетях, где участились случаи оскорблений не только из-за взглядов и мнений, но и национальности.МВД Грузии вынуждено было создать новое Управление по борьбе с языком ненависти. Новая структура вошла в состав Департамента защиты прав человека. Начав работу с 1 июня 2026 года, управление уже направило в суд 60 административных дел.Ведомство осуществляет мониторинг публичных выступлений, СМИ и соцсетей на предмет "языка ненависти", дискриминации, оскорблений и агрессивной коммуникации. В случае выявления нарушений подразделение передаёт дела на рассмотрение в суды.

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