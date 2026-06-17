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https://sputnik-georgia.ru/20260617/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-iyunya-2026-299180345.html
Какой сегодня церковный праздник: 17 июня 2026
Какой сегодня церковный праздник: 17 июня 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 17 июня отмечают день памяти cвятых Фронтасия, Северина, Севериана и Силана 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T01:01+0400
2026-06-17T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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По церковному календарю 17 июня также поминают cвятых Астия и Митрофана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Фронтасий, Северин, Севериан и СиланПо церковному календарю 17 июня поминают мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших за веру при императоре Клавдии (41-54).Епископ Петрагорийский отправил святых в Южную Галлию (ныне Франция) проповедовать Слово Божье. Правитель Сквиридон, будучи язычником, схватил проповедников и стал принуждать их отречься от христианской веры.Когда мученики заявили, что готовы умереть за Христа, правитель разгневался и приказал вывести их за город, пригвоздить к столбам и вонзить гвозди им в головы, наподобие терновых венцов. Затем их обезглавили.По преданию, мученики ожили силой Божьей, взяв в руки свои головы, дошли до церкви Пресвятой Богоматери, где молился епископ, пославший их на проповедь. И, сложив головы к ногам святителя, они мирно почили.Астий ДиррахийскийПо церковному календарю 17 июня поминают священномученика Астия, пострадавшего за веру во II веке.Астий был епископом города Диррахия (Македония) во времена правления Траяна (98-117), жестокого гонителя христиан. Как-то святому приснился сон, предвещающий ему страдания и смерть за Христа.Вскоре его схватили, жестоко избили оловянными прутьями и воловьими жилами. Несмотря на пытки, святитель отказался отречься. Тогда его распяли на кресте, предварительно обмазав тело медом, чтобы усилить страдания от укусов шершней и мух.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 17 июня поминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.Отец будущего святого Дометий был родным братом римского императора Проба (276-282). Дометий, поняв ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном удалился в Византию. Там он стал обучаться у епископа Тита (242-272) закону Господню, который и рукоположил его в пресвитера.На епископский престол после смерти святителя Тита был возведен Дометий (272-303), а затем его сыновья Проб (303-315) и в 316 году Митрофан.Император Константин (306-337), прибыв однажды в Византию, восхитился красотой и удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость епископа Митрофана, император взял его с собой в Рим.Вскоре столицу Константин Великий перенес в Византию из Рима и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году по ходатайству Константина Великого святитель стал первым патриархом Константинопольским.Он мирно скончался в 326 году. Ему было 117 лет.ИмениныПо церковному календарю 17 июня именины отмечают Марфа, Мария, София, Иван, Митрофан, Мефодий, Назар и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 17 июня 2026

01:01 17.06.2026
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба. Причастие
Церковная служба. Причастие - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 17 июня отмечают день памяти cвятых Фронтасия, Северина, Севериана и Силана
По церковному календарю 17 июня также поминают cвятых Астия и Митрофана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Фронтасий, Северин, Севериан и Силан

По церковному календарю 17 июня поминают мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших за веру при императоре Клавдии (41-54).
Епископ Петрагорийский отправил святых в Южную Галлию (ныне Франция) проповедовать Слово Божье. Правитель Сквиридон, будучи язычником, схватил проповедников и стал принуждать их отречься от христианской веры.
Когда мученики заявили, что готовы умереть за Христа, правитель разгневался и приказал вывести их за город, пригвоздить к столбам и вонзить гвозди им в головы, наподобие терновых венцов. Затем их обезглавили.
По преданию, мученики ожили силой Божьей, взяв в руки свои головы, дошли до церкви Пресвятой Богоматери, где молился епископ, пославший их на проповедь. И, сложив головы к ногам святителя, они мирно почили.

Астий Диррахийский

По церковному календарю 17 июня поминают священномученика Астия, пострадавшего за веру во II веке.
Астий был епископом города Диррахия (Македония) во времена правления Траяна (98-117), жестокого гонителя христиан. Как-то святому приснился сон, предвещающий ему страдания и смерть за Христа.
Вскоре его схватили, жестоко избили оловянными прутьями и воловьими жилами. Несмотря на пытки, святитель отказался отречься. Тогда его распяли на кресте, предварительно обмазав тело медом, чтобы усилить страдания от укусов шершней и мух.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 17 июня поминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
Отец будущего святого Дометий был родным братом римского императора Проба (276-282). Дометий, поняв ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном удалился в Византию. Там он стал обучаться у епископа Тита (242-272) закону Господню, который и рукоположил его в пресвитера.
На епископский престол после смерти святителя Тита был возведен Дометий (272-303), а затем его сыновья Проб (303-315) и в 316 году Митрофан.
Император Константин (306-337), прибыв однажды в Византию, восхитился красотой и удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость епископа Митрофана, император взял его с собой в Рим.
Вскоре столицу Константин Великий перенес в Византию из Рима и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году по ходатайству Константина Великого святитель стал первым патриархом Константинопольским.
Он мирно скончался в 326 году. Ему было 117 лет.

Именины

По церковному календарю 17 июня именины отмечают Марфа, Мария, София, Иван, Митрофан, Мефодий, Назар и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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