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Какой сегодня церковный праздник: 17 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 17 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 17 июня отмечают день памяти cвятых Фронтасия, Северина, Севериана и Силана 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T01:01+0400

2026-06-17T01:01+0400

2026-06-17T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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По церковному календарю 17 июня также поминают cвятых Астия и Митрофана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Фронтасий, Северин, Севериан и СиланПо церковному календарю 17 июня поминают мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших за веру при императоре Клавдии (41-54).Епископ Петрагорийский отправил святых в Южную Галлию (ныне Франция) проповедовать Слово Божье. Правитель Сквиридон, будучи язычником, схватил проповедников и стал принуждать их отречься от христианской веры.Когда мученики заявили, что готовы умереть за Христа, правитель разгневался и приказал вывести их за город, пригвоздить к столбам и вонзить гвозди им в головы, наподобие терновых венцов. Затем их обезглавили.По преданию, мученики ожили силой Божьей, взяв в руки свои головы, дошли до церкви Пресвятой Богоматери, где молился епископ, пославший их на проповедь. И, сложив головы к ногам святителя, они мирно почили.Астий ДиррахийскийПо церковному календарю 17 июня поминают священномученика Астия, пострадавшего за веру во II веке.Астий был епископом города Диррахия (Македония) во времена правления Траяна (98-117), жестокого гонителя христиан. Как-то святому приснился сон, предвещающий ему страдания и смерть за Христа.Вскоре его схватили, жестоко избили оловянными прутьями и воловьими жилами. Несмотря на пытки, святитель отказался отречься. Тогда его распяли на кресте, предварительно обмазав тело медом, чтобы усилить страдания от укусов шершней и мух.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 17 июня поминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.Отец будущего святого Дометий был родным братом римского императора Проба (276-282). Дометий, поняв ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном удалился в Византию. Там он стал обучаться у епископа Тита (242-272) закону Господню, который и рукоположил его в пресвитера.На епископский престол после смерти святителя Тита был возведен Дометий (272-303), а затем его сыновья Проб (303-315) и в 316 году Митрофан.Император Константин (306-337), прибыв однажды в Византию, восхитился красотой и удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость епископа Митрофана, император взял его с собой в Рим.Вскоре столицу Константин Великий перенес в Византию из Рима и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году по ходатайству Константина Великого святитель стал первым патриархом Константинопольским.Он мирно скончался в 326 году. Ему было 117 лет.ИмениныПо церковному календарю 17 июня именины отмечают Марфа, Мария, София, Иван, Митрофан, Мефодий, Назар и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников