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Киевский режим охотится на детей — Захарова

Киевский режим охотится на детей — Захарова

Sputnik Грузия

Киев в очередной раз совершил теракт, направленный против мирных граждан, заявила представитель МИД РФ 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Дети являются особым объектом охоты для киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ беспилотником автобуса, в котором находились дети из Беларуси.Захарова отметила, что Киев в очередной раз совершил теракт, направленный против мирных граждан. "Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей", – сказала она.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе украинским беспилотником был атакован пассажирский автобус, в котором находилось 44 человека, из них 28 детей из футбольного клуба Речицы. Они направлялись на отдых в Геленджик.В результате атаки одна женщина погибла, семь человек госпитализированы в разные больницы Брянского региона, в том числе пятеро детей. Они получили осколочные ранения.Для оказания помощи пострадавшим из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на автобус с детьми из Беларуси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, новости, беларусь, киев, мария захарова, мид россии