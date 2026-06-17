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Крупную партию наркотиков изъяли в Аджарии – задержаны двое
Крупную партию наркотиков изъяли в Аджарии – задержаны двое
Sputnik Грузия
За прошлую неделю правоохранители задержали более 120 человек по обвинениям, связанным с наркотиками 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии в разное время задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере, говорится в заявлении МВД.Во время обысков в домах задержанных правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических веществ, в том числе метадон и альфа-PVP.Расследование ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.На прошлой неделе по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками, были задержаны более 120 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси
происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси
Крупную партию наркотиков изъяли в Аджарии – задержаны двое
За прошлую неделю правоохранители задержали более 120 человек по обвинениям, связанным с наркотиками
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии в разное время задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере, говорится в заявлении МВД.
Во время обысков в домах задержанных правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических веществ, в том числе метадон и альфа-PVP.
Расследование ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
На прошлой неделе по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками, были задержаны более 120 человек.