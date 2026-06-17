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Лучший грузинский футболист в истории независимой Грузии
Лучший грузинский футболист в истории независимой Грузии
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После феноменального сезона в Лиге чемпионов УЕФА грузинского вингера французского клуба "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия многие в стране задались вопросом: а стал ли... 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T21:31+0400
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После феноменального сезона в Лиге чемпионов УЕФА грузинского вингера французского клуба "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия многие в стране задались вопросом: а стал ли он уже лучшим футболистом в истории независимой Грузии?Sputnik Грузия решил опросить своих читателей. Большинство согласилось с этой идеей. На втором месте оказался действующий мэр Тбилиси и экс-защитник итальянского "Милана" Каха Каладзе. Тройку лидеров замкнул бывший игрок тбилисского "Динамо", "Трабзонспора", голландского "Аякса" и шотландского "Рейнджерс" Шота Арвеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, уефа, каха каладзе, шота арвеладзе, инфографика, инфографика
спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, уефа, каха каладзе, шота арвеладзе, инфографика, инфографика
После феноменального сезона в Лиге чемпионов УЕФА грузинского вингера французского клуба "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия многие в стране задались вопросом: а стал ли он уже лучшим футболистом в истории независимой Грузии?
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей. Большинство согласилось с этой идеей. На втором месте оказался действующий мэр Тбилиси и экс-защитник итальянского "Милана" Каха Каладзе. Тройку лидеров замкнул бывший игрок тбилисского "Динамо", "Трабзонспора", голландского "Аякса" и шотландского "Рейнджерс" Шота Арвеладзе.