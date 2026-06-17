https://sputnik-georgia.ru/20260617/luchshiy-gruzinskiy-futbolist-v-istorii-nezavisimoy-gruzii-299193319.html

Лучший грузинский футболист в истории независимой Грузии

Лучший грузинский футболист в истории независимой Грузии

Sputnik Грузия

После феноменального сезона в Лиге чемпионов УЕФА грузинского вингера французского клуба "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия многие в стране задались вопросом: а стал ли... 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T21:31+0400

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2026-06-17T21:31+0400

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После феноменального сезона в Лиге чемпионов УЕФА грузинского вингера французского клуба "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия многие в стране задались вопросом: а стал ли он уже лучшим футболистом в истории независимой Грузии?Sputnik Грузия решил опросить своих читателей. Большинство согласилось с этой идеей. На втором месте оказался действующий мэр Тбилиси и экс-защитник итальянского "Милана" Каха Каладзе. Тройку лидеров замкнул бывший игрок тбилисского "Динамо", "Трабзонспора", голландского "Аякса" и шотландского "Рейнджерс" Шота Арвеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, уефа, каха каладзе, шота арвеладзе, инфографика, инфографика