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МИД Грузии выразил обеспокоенность послу Великобритании в связи с заявлением посольства
МИД Грузии выразил обеспокоенность послу Великобритании в связи с заявлением посольства
Sputnik Грузия
Посла Великобритании Гарета Уорда пригласили в МИД для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T16:34+0400
2026-06-17T16:34+0400
2026-06-17T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Первый заместитель главы МИД Грузии Георгий Зурабашвили на встрече с послом Великобритании Гаретом Уордом выразил обеспокоенность упоминанием страны в заявлении британского посольства по поводу санкционированного судна SILVAR (IMO 9291262), говорится в заявлении МИД. Посла Великобритании Гарета Уорда пригласили в МИД в среду, 17 июня для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций. "В этом контексте вызывает обеспокоенность акцент на Грузии, сделанный в заявлении посольства Великобритании по поводу судна SILVAR (IMO 9291262), который направлен на формирование ложных представлений и нанесение ущерба интересам Грузии", — говорится в сообщении МИД. Как отметил Зурабашвили, на момент захода и работы судна в Грузии в отношении него не действовали международные санкции. Судно имело действующий класс британского регистра Lloyd's Register и осуществляло рейсы через порты Европы, Азии и Африки, в том числе Мальту, Данию, Египет, Малайзию, Индию и Китай. В МИД также указали, что за несколько недель до захода в Грузию судно прошло инспекцию портового контроля в Дании и не было задержано, что подтверждало его соответствие международным требованиям безопасности. Как ранее заявили в Агентстве морского транспорта Грузии, SILVAR находился в порту Кулеви в феврале 2026 года, однако на момент захода в порт и проведения операций в Грузии судно не попадало под санкции Лондона, ЕС, США или ООН. Стороны также обсудили соблюдение Грузией международных санкционных режимов и работу правительства, а также госструктур по этому вопросу. В МИД подчеркнули, что не существует ни одного факта нарушения Грузией международных санкций, а власти страны продолжают беспрепятственно сотрудничать с международными партнерами. На этом фоне в министерстве назвали "необоснованными постоянные спекуляции вокруг данной темы". В ведомстве отметили, что тональность заявления британского посольства считают неприемлемой и расценивают подобные действия как наносящие ущерб отношениям между Грузией и Великобританией. В завершение встречи стороны подчеркнули важность конструктивного сотрудничества. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, политика, великобритания, дания, лондон, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе, агентство морского транспорта, оон
МИД Грузии выразил обеспокоенность послу Великобритании в связи с заявлением посольства
Посла Великобритании Гарета Уорда пригласили в МИД для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Первый заместитель главы МИД Грузии Георгий Зурабашвили на встрече с послом Великобритании Гаретом Уордом выразил обеспокоенность упоминанием страны в заявлении британского посольства по поводу санкционированного судна SILVAR (IMO 9291262), говорится в заявлении МИД.
Посла Великобритании Гарета Уорда пригласили в МИД в среду, 17 июня для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций.
"В этом контексте вызывает обеспокоенность акцент на Грузии, сделанный в заявлении посольства Великобритании по поводу судна SILVAR (IMO 9291262), который направлен на формирование ложных представлений и нанесение ущерба интересам Грузии", — говорится в сообщении МИД.
Как отметил Зурабашвили, на момент захода и работы судна в Грузии в отношении него не действовали международные санкции. Судно имело действующий класс британского регистра Lloyd's Register и осуществляло рейсы через порты Европы, Азии и Африки, в том числе Мальту, Данию, Египет, Малайзию, Индию и Китай.
В МИД также указали, что за несколько недель до захода в Грузию судно прошло инспекцию портового контроля в Дании и не было задержано, что подтверждало его соответствие международным требованиям безопасности.
Как ранее заявили в Агентстве морского транспорта Грузии, SILVAR находился в порту Кулеви в феврале 2026 года, однако на момент захода в порт и проведения операций в Грузии судно не попадало под санкции Лондона, ЕС, США или ООН.
Стороны также обсудили соблюдение Грузией международных санкционных режимов и работу правительства, а также госструктур по этому вопросу.
В МИД подчеркнули, что не существует ни одного факта нарушения Грузией международных санкций, а власти страны продолжают беспрепятственно сотрудничать с международными партнерами. На этом фоне в министерстве назвали "необоснованными постоянные спекуляции вокруг данной темы".
В ведомстве отметили, что тональность заявления британского посольства считают неприемлемой и расценивают подобные действия как наносящие ущерб отношениям между Грузией и Великобританией.
В завершение встречи стороны подчеркнули важность конструктивного сотрудничества.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса.
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.
24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".