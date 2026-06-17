https://sputnik-georgia.ru/20260617/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-299187619.html

Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

Sputnik Грузия

Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 29 июля 2026 года 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T13:21+0400

2026-06-17T13:21+0400

2026-06-17T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась в Грузии неизменной – на уровне 8,25%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк ужесточил монетарную политику 6 мая 2026 года, впервые за два года, увеличив ставку рефинансирования с 8 до 8,25%. Аналитики и международные финансовые институты в начале года прогнозировали смягчение монетарной политики в Грузии уже с весны 2026 года на фоне предварительных ожиданий стабилизации инфляции и экономического роста. "Исходя из текущей макроэкономической ситуации, сценариев развития событий и оценки рисков, Комитет монетарной политики счел целесообразным сохранить процентную ставку без изменений на уровне 8,25%", – говорится в сообщении на сайте регулятора. По информации регулятора, годовая инфляция в мае составила 5,7%. Рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в значительной степени обусловлен существенным повышением цен на энергоносители. Это инфляционное давление носит преимущественно внешний характер и является результатом высокой волатильности цен на энергоносители и перебоев в поставках на международных рынках. Как отметил Нацбанк, с другой стороны, в последнее время на международных товарных рынках наблюдается значительная коррекция цен на энергоносители. На фоне возросшего оптимизма относительно достижения мирного соглашения между США и Ираном международные цены на нефть значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями, что соответствует центральному сценарию Нацбанка Грузии. В частности, в центральном сценарии регулятора предполагалось, что давление на инфляцию, вызванное внешним шоком, будет наиболее сильным во втором квартале текущего года, после чего его влияние постепенно ослабнет. Соответственно, согласно центральному сценарию, инфляция продолжит свою нисходящую тенденцию со второго квартала 2026 года и составит в среднем 4,9% в 2026 году, а в среднесрочной перспективе постепенно вернется к целевому показателю. Кроме того, как отметил Нацбанк, экономическая активность остается устойчивой. В апреле 2026 года экономика выросла на 6,2%, а средний темп роста за первые четыре месяца года составил 8,3%. "Стоит отметить, что высокопроизводительные сектора продолжают вносить значительный вклад в экономический рост, частично компенсируя инфляционное давление со стороны спроса", – сказано в сообщении. Кроме того, по мнению регулятора, глобальная неопределенность, обусловленная главным образом дальнейшим развитием продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, динамикой международных цен на энергоносители и сроками восстановления поврежденной войной инфраструктуры, остается на высоком уровне. В связи с этим Комитет монетарной политики, помимо основного сценария, рассмотрел как сценарии высокой, так и низкой инфляции. В случае сценария высокого инфляционного риска фундаментальные процессы требуют более высокой процентной ставки, чем в центральном сценарии. Как отметил Нацбанк, сценарий высокого инфляционного риска предполагает более серьезное обострение геополитической ситуации в долгосрочной перспективе, что приведет к дополнительному ущербу инфраструктуре и отсрочке периода восстановления. На этом фоне цены на сырьевые товары на международном рынке будут продолжать расти, а сбои в цепочках поставок станут широко распространенными. В результате в Грузии также усилится инфляционный шок со стороны предложения, что усугубит вторичные эффекты, и в конечном итоге инфляция окажется выше, чем в центральном сценарии. С другой стороны, реализация рисков в рамках сценария низкой инфляции, рассматриваемого Комитетом, подразумевает более быструю нормализацию процентной ставки по сравнению с центральным сценарием. "Сценарий риска низкой инфляции предполагает немедленную стабилизацию цен на международных товарных рынках в результате мирного соглашения на Ближнем Востоке. В таком случае давление на цены на энергоносители быстро снизится, что также повлияет на внутреннюю инфляцию. В то же время внешнеэкономическое положение Грузии остается стабильным", – сказано в сообщении. Нацбанк Грузии продолжает активно следить за текущими событиями и интенсивностью их передачи на внутренний рынок. В случае, если инфляционные шоки, вызванные геополитической ситуацией, станут более продолжительными и/или их масштабы увеличат риски вторичных последствий, Комитет монетарной политики продолжит умеренно повышать процентную ставку. А по мере ослабления инфляционного шока, регулятор постепенно начнет нормализацию политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 29 июля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, ближний восток, сша, иран, национальный банк грузии, ставка рефинансирования