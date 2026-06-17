Путин принимает глав делегаций саммита "Россия — АСЕАН" в Казани: трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит официальный прием для лидеров стран АСЕАН и двусторонние встречи в рамках саммита "Россия — АСЕАН" в Казани.