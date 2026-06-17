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Путин принимает глав делегаций саммита "Россия — АСЕАН" в Казани: трансляция
Путин принимает глав делегаций саммита "Россия — АСЕАН" в Казани: трансляция
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин проводит официальный прием для лидеров стран АСЕАН и двусторонние встречи в рамках саммита "Россия — АСЕАН" в Казани. 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T13:00+0400
2026-06-17T13:00+0400
2026-06-18T14:14+0400
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, казань
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, казань
Путин принимает глав делегаций саммита "Россия — АСЕАН" в Казани: трансляция
13:00 17.06.2026 (обновлено: 14:14 18.06.2026)
Президент России Владимир Путин проводит официальный прием для лидеров стран АСЕАН и двусторонние встречи в рамках саммита "Россия — АСЕАН" в Казани.