https://sputnik-georgia.ru/20260617/schitaete-li-vy-tseny-na-taksi-v-tbilisi-priemlemymi-299191340.html
Считаете ли вы цены на такси в Тбилиси приемлемыми?
Считаете ли вы цены на такси в Тбилиси приемлемыми?
Sputnik Грузия
17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T15:47+0400
2026-06-17T15:47+0400
2026-06-17T15:47+0400
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Sputnik Грузия
грузия, новости, тбилиси, общество, такси, цены, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
грузия, новости, тбилиси, общество, такси, цены, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Считаете ли вы цены на такси в Тбилиси приемлемыми?
© photo: Sputnik / StringerБелое такси - Тойота Приус
© photo: Sputnik / Stringer
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