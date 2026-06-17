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Считаете ли вы цены на такси в Тбилиси приемлемыми?
Считаете ли вы цены на такси в Тбилиси приемлемыми?
Sputnik Грузия
17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T15:47+0400
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грузия, новости, тбилиси, общество, такси, цены, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
грузия, новости, тбилиси, общество, такси, цены, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Считаете ли вы цены на такси в Тбилиси приемлемыми?

15:47 17.06.2026
© photo: Sputnik / StringerБелое такси - Тойота Приус
Белое такси - Тойота Приус - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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