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Сделки по недвижимости в Тбилиси и Батуми, май 2026 года

Сделки по недвижимости в Тбилиси и Батуми, май 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Colliers Georgia, в мае 2026 года в Тбилиси было продано 3 787 квартир, а в Батуми – 1 324. Общий объем продаж составил 334 млн долларов в первом... 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T18:31+0400

2026-06-17T18:31+0400

2026-06-17T18:31+0400

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По данным Colliers Georgia, в мае 2026 года в Тбилиси было продано 3 787 квартир, а в Батуми – 1 324. Общий объем продаж составил 334 млн долларов в первом случае и 87 млн долларов – во втором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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