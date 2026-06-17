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Сделки по недвижимости в Тбилиси и Батуми, май 2026 года
Сделки по недвижимости в Тбилиси и Батуми, май 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Colliers Georgia, в мае 2026 года в Тбилиси было продано 3 787 квартир, а в Батуми – 1 324. Общий объем продаж составил 334 млн долларов в первом... 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T18:31+0400
2026-06-17T18:31+0400
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По данным Colliers Georgia, в мае 2026 года в Тбилиси было продано 3 787 квартир, а в Батуми – 1 324. Общий объем продаж составил 334 млн долларов в первом случае и 87 млн долларов – во втором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
По данным Colliers Georgia, в мае 2026 года в Тбилиси было продано 3 787 квартир, а в Батуми – 1 324. Общий объем продаж составил 334 млн долларов в первом случае и 87 млн долларов – во втором.