https://sputnik-georgia.ru/20260617/sfalsifitsirovannye-fakty-v-pravyaschey-partii-gruzii-zhestko-otvetili-evroparlamentu-299187992.html

"Сфальсифицированные факты": в правящей партии Грузии жестко ответили Европарламенту

"Сфальсифицированные факты": в правящей партии Грузии жестко ответили Европарламенту

Sputnik Грузия

В проекте доклада Расы Юкнявичене утверждается, что "Грузинская мечта" изменила курс европейской интеграции страны 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T14:25+0400

2026-06-17T14:25+0400

2026-06-17T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Представители правящей партии Грузии резко раскритиковали доклад Европарламента о Грузии, заявив, что он содержит дезинформацию и политически мотивированные оценки, направленные против действующих властей страны. Европарламент в среду проголосует по докладу о Грузии, подготовленному евродепутатом Расой Юкнявичене, известной своей критикой действующих властей страны. Ранее документ был одобрен комитетом по иностранным делам Европарламента. В проекте доклада утверждается, что "Грузинская мечта" изменила курс европейской интеграции страны. Также документ содержит предложения о введении санкций в отношении ряда грузинских должностных лиц. По его словам, авторы отчета являются политически ангажированными, а за их действиями стоят внешние силы. Он также заявил, что документ не имеет ценности. Вице-спикер парламента Нино Цилосани заявила, что литовский политик систематически выступает с инициативами, направленными против Грузии, а также поддерживает радикальных активистов. По словам Цилосани, подобные резолюции направлены на "вовлечение Грузии в военную повестку" и смену власти в стране. Она также утверждает, что документ содержит нападки на свободу слова и предполагает санкции против ряда грузинских телеканалов. Депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе заявил, что доклад носит дезинформационный характер и является частью кампании против Грузии. Он также утверждает, что в докладе содержатся искаженные факты, а сам документ используется для политических обвинений. Ранее Комитет Европарламента по иностранным делам 5 мая поддержал отчет по Грузии. Документ, подготовленный с учетом доклада Еврокомиссии за 2025 год, содержит оценки по вопросам демократии, верховенства закона и европейской интеграции страны. В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что доклад оторван от реальности и тиражирует дезинформацию. По мнению ведомства, подобные оценки со стороны Европарламента подрывают отношения Грузии и ЕС и наносят ущерб общим интересам. Что написано в документе В проекте доклада Европарламент выражает солидарность с грузинским народом, "который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию на фоне отката демократии, усиления репрессий, агрессивной риторики, дезинформации и угроз". Также в документе говорится, что "Грузинская мечта" не только приостановила, но и фактически изменила курс Грузии на европейскую интеграцию. Подчеркивается важность персональных санкций ЕС и ряда стран против Бидзины Иванишвили, лидеров "Грузинской мечты", судей, прокуроров и других должностных лиц, которых обвиняют в демократическом откате, фальсификации выборов, нарушениях прав человека и преследовании оппозиции и активистов. Отмечается, что такие меры рассматриваются как инструмент борьбы с безнаказанностью. В документе также приветствуется расширение санкций со стороны отдельных стран ЕС. Кроме того, документ приветствует активацию "Московского механизма" ОБСЕ по инициативе 24 стран для оценки выполнения Грузией своих обязательств. Также Европарламент поддерживает предложение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Наряду с этим в документе содержится предупреждение, что дальнейшее бездействие властей может привести к приостановке действия безвизового режима для всего населения, и ответственность за это, как отмечается, будет возложена на "Грузинскую мечту". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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