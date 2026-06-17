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Сколько квартир продано в Тбилиси в мае?

Сколько квартир продано в Тбилиси в мае?

Sputnik Грузия

За отчетный период объем рынка увеличился на 32,4% и составил около 334 миллионов долларов 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T10:52+0400

2026-06-17T10:52+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в мае 2026 года вырос на 13,1% по сравнению с маем 2025 года – всего было продано 3,8 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 32,4% и составил около 334 миллионов долларов. Продажи квартир в новостройках Тбилиси выросли на 15,3%, а на вторичном рынке – на 5,1%. Кроме того, в Тбилиси большинство сделок как в старых, так и в новых проектах заключают граждане Грузии, в то время как доля иностранных граждан в мае 2026 года составляла всего 11,4%. В мае 2026 года средневзвешенная цена продажи старых квартир в Тбилиси выросла на 23,5% в центре города, на 3% – рядом с центром и на 11,6% – в спальных районах, по сравнению с маем 2025 года. Цены на квартиры в старом жилом фонде по всему городу выросли на 16%. По данным компании, в 2025 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 3,1% по сравнению с 2024 годом – продано 41,6 тысячи квартир. За отчетный период объем рынка увеличился на 15,2% и составил 3,2 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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