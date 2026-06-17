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Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? – новые данные

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? – новые данные

Sputnik Грузия

Средняя номинальная зарплата в Грузии за первый квартал в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 11,2% и составила 2 413,7 лари 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T09:01+0400

2026-06-17T09:01+0400

2026-06-17T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2026 года составила 2 363,8 лари, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2026 года составила 2 335,9 лари, что на 7,7% выше, чем аналогичный показатель 2025 года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 779,6 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (1 223,3 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в первом квартале 2026 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают различаться, и зарплата мужчин выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 836,0 лари (+9,0% за год), тогда как женщин – 1 901,8 лари (+9,0% за год). Курс лари к доллару составляет 2,65 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"