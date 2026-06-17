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Трамп сообщил о своих разговорах с лидерами России и Украины
Трамп сообщил о своих разговорах с лидерами России и Украины
Sputnik Грузия
Об этом Трамп рассказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T22:59+0400
2026-06-17T22:59+0400
2026-06-17T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что у него были хорошие разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским. "У меня были очень хорошие разговоры с <...> Зеленским и с президентом Путиным", – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп р во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. С Зеленским Трамп встретился во Франции. При этом кадры их приветствия не показали публике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, новости, индия, дональд трамп, владимир путин, нарендра моди
украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, новости, индия, дональд трамп, владимир путин, нарендра моди
Трамп сообщил о своих разговорах с лидерами России и Украины
Об этом Трамп рассказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что у него были хорошие разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.
"У меня были очень хорошие разговоры с <...> Зеленским и с президентом Путиным", – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Российский лидер Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп р во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
С Зеленским Трамп встретился во Франции. При этом кадры их приветствия не показали публике.