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В Грузии увидели угрозу суверенитету в идеях ЕС относительно новых членов

В Грузии увидели угрозу суверенитету в идеях ЕС относительно новых членов

Sputnik Грузия

В грузинской партии считают, что обсуждаемые в ЕС инициативы противоречат принципу равенства государств-членов и ставят страны-кандидаты в зависимое положение 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T12:52+0400

2026-06-17T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Обсуждение ограничений для будущих членов ЕС свидетельствует о стремлении европейской бюрократии усилить контроль над государствами-кандидатами, говорится в заявлении партии "Единая нейтральная Грузия".Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее допустила, что новые страны – члены ЕС на начальном этапе могут быть лишены права вето. Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза.В "Единой нейтральной Грузии" заявили, что реализация подобных инициатив может привести к ситуации, при которой новые члены ЕС будут обязаны выполнять решения и нести те же обязательства, что и действующие государства союза, не обладая при этом сопоставимым влиянием на процесс принятия решений.По мнению авторов заявления, это создает риск принятия Евросоюзом важных для Грузии решений без полноценного участия страны в их обсуждении и утверждении."Мы уже давно наблюдаем, как европейская бюрократия борется со взглядами, отличающимися от ее позиции. Однако, судя по всему, теперь окончательно решено подавить любое свободное мнение, противоречащее их видению мира. Причем сделать это намерены в самой грубой форме", – говорится в заявлении.В партии считают, что обсуждаемые в ЕС инициативы противоречат принципу равенства государств-членов и ставят страны-кандидаты в зависимое положение.По утверждению авторов заявления, на протяжении многих лет Брюссель формировал у стран-кандидатов ожидания будущего членства в Евросоюзе, однако нынешние предложения свидетельствуют о готовности предоставить новым членам меньше прав, чем имеют действующие государства союза.В партии также заявили, что после начала конфликта на Украине Грузия сталкивалась с политическим давлением со стороны европейских структур из-за отказа поддержать ряд инициатив Брюсселя. По мнению авторов заявления, новые предложения лишь подтверждают стремление европейской бюрократии усилить влияние на страны-кандидаты и добиться от них безусловного подчинения.Авторы заявления считают, что возможное вступление в ЕС на подобных условиях будет означать для новых членов отказ от части своих прав в обмен на выполнение обязательств, предусмотренных членством в союзе."Идея, озвученная Мартой Кос, лучше всего демонстрирует, что силы, находящиеся сегодня во главе ЕС и подчиненные “глубинному государству”, требуют от различных государств полного подчинения", – отметили в партии.В "Единой нейтральной Грузии" также раскритиковали миграционную и ценностную политику Евросоюза. По утверждению авторов заявления, политика Брюсселя способствует ослаблению национальной идентичности европейских стран и сопровождается навязыванием решений в сфере миграции.По мнению партии, нынешний курс Евросоюза может привести к ограничению суверенитета государств и отказу от традиционных ценностей. В "Единой нейтральной Грузии" считают, что аналогичные процессы могут затронуть и Грузию в случае ее вступления в ЕС.Авторы заявления призвали власти страны открыто обсудить с обществом последствия евроинтеграции. Кроме того, партия обратилась к "Грузинской мечте" с призывом отказаться от курса на вступление в ЕС, если членство будет предполагать ограничение суверенных прав государства, а также предложила провести открытые общественные дебаты по теме европейской интеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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