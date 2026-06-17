В Грузии заявили о готовности развивать партнерство с ЮНИСЕФ
© Courtesy of Shalva PapuashviliВстреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
© Courtesy of Shalva Papuashvili
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ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в Грузии с начала 1990-х годов, реализуя программы в сфере защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузия высоко оценивает партнерство с ЮНИСЕФ и готова к его дальнейшему развитию, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на встрече с новым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани.
По информации пресс-службы парламента, стороны обсудили многолетнее сотрудничество между Грузией и Детским фондом ООН и отметили его положительную динамику.
© Courtesy of Shalva PapuashviliВстреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
© Courtesy of Shalva Papuashvili
Изабелла Кастроджовани, в свою очередь, отметила успешное взаимодействие в рамках разработки Кодекса прав ребенка и заявила, что вопросы защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики остаются приоритетными направлениями для Грузии.
"На встрече было отмечено, что Грузия является членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ и активно участвует в его деятельности", — говорится в сообщении.
Кроме того, Папуашвили ознакомил нового представителя организации с законодательством Грузии, регулирующим деятельность международных организаций и доноров.
© Courtesy of Shalva PapuashviliВстреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
© Courtesy of Shalva Papuashvili
В завершении встречи Шалва Папуашвили пожелал Изабелле Кастроджовани успехов на новой должности.
ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в Грузии с начала 1990-х годов, реализуя программы в сфере защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики. Организация сотрудничает с государственными институтами и поддерживает реформы в сфере детской политики.
В последние годы одним из ключевых направлений стало развитие системы защиты прав ребенка и внедрение соответствующего законодательства.