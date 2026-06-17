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https://sputnik-georgia.ru/20260617/v-gruzii-zayavili-o-gotovnosti-razvivat-partnerstvo-s-yunisef-299189305.html
В Грузии заявили о готовности развивать партнерство с ЮНИСЕФ
В Грузии заявили о готовности развивать партнерство с ЮНИСЕФ
Sputnik Грузия
ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в Грузии с начала 1990-х годов, реализуя программы в сфере защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной... 17.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-17T18:41+0400
2026-06-17T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузия высоко оценивает партнерство с ЮНИСЕФ и готова к его дальнейшему развитию, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на встрече с новым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани. По информации пресс-службы парламента, стороны обсудили многолетнее сотрудничество между Грузией и Детским фондом ООН и отметили его положительную динамику. Изабелла Кастроджовани, в свою очередь, отметила успешное взаимодействие в рамках разработки Кодекса прав ребенка и заявила, что вопросы защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики остаются приоритетными направлениями для Грузии. "На встрече было отмечено, что Грузия является членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ и активно участвует в его деятельности", — говорится в сообщении. Кроме того, Папуашвили ознакомил нового представителя организации с законодательством Грузии, регулирующим деятельность международных организаций и доноров. В завершении встречи Шалва Папуашвили пожелал Изабелле Кастроджовани успехов на новой должности. ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в Грузии с начала 1990-х годов, реализуя программы в сфере защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики. Организация сотрудничает с государственными институтами и поддерживает реформы в сфере детской политики. В последние годы одним из ключевых направлений стало развитие системы защиты прав ребенка и внедрение соответствующего законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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юнисеф , шалва папуашвили, оон, новости, грузия
юнисеф , шалва папуашвили, оон, новости, грузия

В Грузии заявили о готовности развивать партнерство с ЮНИСЕФ

18:41 17.06.2026
© Courtesy of Shalva PapuashviliВстреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2026
© Courtesy of Shalva Papuashvili
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ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в Грузии с начала 1990-х годов, реализуя программы в сфере защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузия высоко оценивает партнерство с ЮНИСЕФ и готова к его дальнейшему развитию, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на встрече с новым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани.
По информации пресс-службы парламента, стороны обсудили многолетнее сотрудничество между Грузией и Детским фондом ООН и отметили его положительную динамику.
© Courtesy of Shalva PapuashviliВстреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2026
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
© Courtesy of Shalva Papuashvili
Изабелла Кастроджовани, в свою очередь, отметила успешное взаимодействие в рамках разработки Кодекса прав ребенка и заявила, что вопросы защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики остаются приоритетными направлениями для Грузии.
"На встрече было отмечено, что Грузия является членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ и активно участвует в его деятельности", — говорится в сообщении.
Кроме того, Папуашвили ознакомил нового представителя организации с законодательством Грузии, регулирующим деятельность международных организаций и доноров.
© Courtesy of Shalva PapuashviliВстреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2026
Встреча председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили сновым представителем ЮНИСЕФ в Грузии Изабеллой Кастроджовани
© Courtesy of Shalva Papuashvili
В завершении встречи Шалва Папуашвили пожелал Изабелле Кастроджовани успехов на новой должности.
ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в Грузии с начала 1990-х годов, реализуя программы в сфере защиты прав детей, образования, здравоохранения и социальной политики. Организация сотрудничает с государственными институтами и поддерживает реформы в сфере детской политики.
В последние годы одним из ключевых направлений стало развитие системы защиты прав ребенка и внедрение соответствующего законодательства.
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