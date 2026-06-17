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Засуха в Грузии уже реальность: последствия изменения климата – видео
Засуха в Грузии уже реальность: последствия изменения климата – видео
Sputnik Грузия
Засухи в Грузии стали происходить все чаще и становятся более масштабными на фоне глобального изменения климата. 17.06.2026, Sputnik Грузия
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Эта проблема затрагивает как сельское хозяйство, так и водные ресурсы страны. Из-за глобального потепления периоды аномальной жары и отсутствия осадков усиливаются.Экологи отмечают, что климат меняется быстрее, чем к нему адаптируется инфраструктура. В августе 2025 года засуха в отдельные дни охватывала почти 90% территории Грузии – это стало максимальным показателем за последние годы.Из-за нехватки влаги страдают фермерские угодья, особенно в Восточной Грузии. Засухи увеличивают риск пожаров в лесах, которые покрывают почти половину территории страны. Из-за потепления и таяния ледников страна теряет запасы пресной воды.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , природа, грузия, видео

Засуха в Грузии уже реальность: последствия изменения климата – видео

16:50 17.06.2026 (обновлено: 17:05 17.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Засухи в Грузии стали происходить все чаще и становятся более масштабными на фоне глобального изменения климата.
Эта проблема затрагивает как сельское хозяйство, так и водные ресурсы страны. Из-за глобального потепления периоды аномальной жары и отсутствия осадков усиливаются.

Экологи отмечают, что климат меняется быстрее, чем к нему адаптируется инфраструктура. В августе 2025 года засуха в отдельные дни охватывала почти 90% территории Грузии – это стало максимальным показателем за последние годы.

Из-за нехватки влаги страдают фермерские угодья, особенно в Восточной Грузии. Засухи увеличивают риск пожаров в лесах, которые покрывают почти половину территории страны. Из-за потепления и таяния ледников страна теряет запасы пресной воды.
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