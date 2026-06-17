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Засуха в Грузии уже реальность: последствия изменения климата – видео

Засуха в Грузии уже реальность: последствия изменения климата – видео

Sputnik Грузия

Засухи в Грузии стали происходить все чаще и становятся более масштабными на фоне глобального изменения климата. 17.06.2026, Sputnik Грузия

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Эта проблема затрагивает как сельское хозяйство, так и водные ресурсы страны. Из-за глобального потепления периоды аномальной жары и отсутствия осадков усиливаются.Экологи отмечают, что климат меняется быстрее, чем к нему адаптируется инфраструктура. В августе 2025 года засуха в отдельные дни охватывала почти 90% территории Грузии – это стало максимальным показателем за последние годы.Из-за нехватки влаги страдают фермерские угодья, особенно в Восточной Грузии. Засухи увеличивают риск пожаров в лесах, которые покрывают почти половину территории страны. Из-за потепления и таяния ледников страна теряет запасы пресной воды.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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