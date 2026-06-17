https://sputnik-georgia.ru/20260617/zdorove-osuzhdennoy-khoshtariya-ne-ukhudshalos---penitentsiarnaya-sluzhba-gruzii-299195726.html

Здоровье осужденной Хоштария не ухудшалось – пенитенциарная служба Грузии

Здоровье осужденной Хоштария не ухудшалось – пенитенциарная служба Грузии

Sputnik Грузия

По словам адвоката, у заключенной наблюдаются боли в суставах, а для передвижения ей приходится пользоваться тростью 17.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-17T18:04+0400

2026-06-17T18:04+0400

2026-06-17T18:55+0400

элене хоштария

каха каладзе

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тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Состояние здоровья одной из лидеров коалиции "За перемены", осужденной Элене Хоштария не ухудшалось, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии. Хоштария находится в заключении уже десять месяцев. По словам адвоката Шота Тутберидзе, состояние ее здоровья значительно ухудшилось: наблюдаются боли в суставах, а для передвижения ей приходится пользоваться тростью. Как говорит адвокат, медперсонал не уделяет Хоштария должного внимания. "Специальная пенитенциарная служба отвечает на дезинформацию, распространяемую адвокатом, защищающим интересы Элене Хоштария, Шота Тутберидзе относительно ухудшения состояния здоровья осужденной. Хоштария обеспечены все необходимые условия в женском исправительном учреждении №5, и она пользуется всеми услугами, включая медобслуживание, без каких-либо препятствий", – говорится в распространенном заявлении. Как отметили в пенитенциарной службе, "абсолютное большинство диагнозов" Хоштария были поставлены до ее помещения в учреждение, и это хронические заболевания, характеризующиеся периодическими обострениями. "Она не жалуется и не выражает недовольства медицинским персоналом. Ей предоставляются все необходимые медицинские услуги. Ухудшения состояния ее здоровья ни в какой форме не наблюдалось", – отмечено в заявлении. Как подчеркнули в пенитенциарной службе, осужденную осмотрели кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, психиатр и ревматолог. Она прошла ряд исследований, включая МРТ позвоночника и спинного мозга. Последний визит осужденной к ревматологу, по информации ведомства, состоялся 5 июня 2026 года, было выдано заключение и проведены необходимые анализы. Лечение было назначено в соответствии с действующими рекомендациями и протоколами. "Осужденная отказалась от повторного визита к ревматологу. Следующий визит назначен на сегодня, 17 июня 2026 года, на что осужденная не высказала никаких возражений", – говорится в заявлении. Пенитенциарная служба призывает всех политически заинтересованных лиц воздерживаться от распространения подобной ложной и непроверенной информации. Тбилисский городской суд в марте 2026 года приговорил лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария к полутора годам лишения свободы за порчу рекламного баннера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2025 году. Хоштария 14 сентября 2025 года во время предвыборной кампании (выборы в органы местного самоуправления) опубликовала видео, в котором она пишет слова "Русская мечта" на предвыборном баннере Кахи Каладзе стоимостью 570 лари. На второй день ее задержали по обвинению в повреждении чужой вещи. Суд изначально избрал Хоштария залог в виде меры пресечения, однако она отказалась его платить, и суд оставил ее в заключении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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элене хоштария, каха каладзе, общество, грузия, новости, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба