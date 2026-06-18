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Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу

Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу

Sputnik Грузия

ЧМ стартовал 11 июня, его ключевой особенностью стал беспрецедентный масштаб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит футбольное событие 18.06.2026, Sputnik Грузия

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Матчи чемпионата мира (ЧМ) в 2026 году отметились рекордной посещаемостью – на играх в США 16 июня побывали 281 тыс. болельщиков. Это лучший результат за один день в истории мировых первенств, заявили в Международной федерации футбола (FIFA).ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Впервые в истории мундиаль примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Ключевая особенность ЧМ‑2026 – беспрецедентный масштаб. Число участников выросло с 32 до 48 сборных, а общее количество матчей достигнет 104.

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