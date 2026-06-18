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Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу
Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу
Sputnik Грузия
ЧМ стартовал 11 июня, его ключевой особенностью стал беспрецедентный масштаб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит футбольное событие 18.06.2026, Sputnik Грузия
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Матчи чемпионата мира (ЧМ) в 2026 году отметились рекордной посещаемостью – на играх в США 16 июня побывали 281 тыс. болельщиков. Это лучший результат за один день в истории мировых первенств, заявили в Международной федерации футбола (FIFA).ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Впервые в истории мундиаль примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Ключевая особенность ЧМ‑2026 – беспрецедентный масштаб. Число участников выросло с 32 до 48 сборных, а общее количество матчей достигнет 104.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, сша, хорватия, мексика, пеле, диего марадона
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, сша, хорватия, мексика, пеле, диего марадона
Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу 14:17 18.06.2026 (обновлено: 14:39 18.06.2026)
ЧМ стартовал 11 июня, его ключевой особенностью стал беспрецедентный масштаб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит футбольное событие
Матчи чемпионата мира (ЧМ) в 2026 году отметились рекордной посещаемостью – на играх в США 16 июня побывали 281 тыс. болельщиков. Это лучший результат за один день в истории мировых первенств, заявили в Международной федерации футбола (FIFA).
ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Впервые в истории мундиаль примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Ключевая особенность ЧМ‑2026 – беспрецедентный масштаб. Число участников выросло с 32 до 48 сборных, а общее количество матчей достигнет 104.
© REUTERS Paola Garcia
Утка в джерси сборной Мексики во время ЧМ-2026 по футболу.
Утка в джерси сборной Мексики во время ЧМ-2026 по футболу.
© REUTERS Issei Kato
Болельщик сборной Японии убирает мусор с трибун после матча.
Болельщик сборной Японии убирает мусор с трибун после матча.
© REUTERS Raghed Waked
Эмоциональная реакция на матч болельщиков сборной Сенегала.
Эмоциональная реакция на матч болельщиков сборной Сенегала.
© AP Photo / Mark Stockwell
Цвета флагов Норвегии и Ирака отражаются в стекле во время матча.
Цвета флагов Норвегии и Ирака отражаются в стекле во время матча.
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha
Люди фотографируют фигурку младенца Иисуса, облаченную в футболку сборной Мексики.
Люди фотографируют фигурку младенца Иисуса, облаченную в футболку сборной Мексики.
© AP Photo / Odelyn Joseph
Болельщики из Гаити, устроившись на дереве, следят за матчем между сборными Шотландии и Гаити.
Болельщики из Гаити, устроившись на дереве, следят за матчем между сборными Шотландии и Гаити.
© REUTERS Kai Pfaffenbach
Болельщики сборной Хорватии на параде в ковбойском стиле в Далласе, США.
Болельщики сборной Хорватии на параде в ковбойском стиле в Далласе, США.
© REUTERS Lee Smith
Мужчины стригутся в барбершопе в Ванкувере, где по телевизору транслируют матч Франция – Сенегал.
Мужчины стригутся в барбершопе в Ванкувере, где по телевизору транслируют матч Франция – Сенегал.
© REUTERS Issei Kato
Львы предсказывают победителя матча Англия – Хорватия в зоопарке Далласа.
Львы предсказывают победителя матча Англия – Хорватия в зоопарке Далласа.
© AP Photo / Rajib Dhar
Бангладешский болельщик в футболке сборной Аргентины.
Бангладешский болельщик в футболке сборной Аргентины.
© AP Photo / Ricardo Mazalan
Фото футбольных легенд Пеле и Диего Марадоны на параде в честь ЧМ-2026.
Фото футбольных легенд Пеле и Диего Марадоны на параде в честь ЧМ-2026.
© REUTERS Ed Ou
Зрители уходят на вокзал после матча.
Зрители уходят на вокзал после матча.