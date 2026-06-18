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Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу
Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу
Sputnik Грузия
ЧМ стартовал 11 июня, его ключевой особенностью стал беспрецедентный масштаб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит футбольное событие 18.06.2026, Sputnik Грузия
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Матчи чемпионата мира (ЧМ) в 2026 году отметились рекордной посещаемостью – на играх в США 16 июня побывали 281 тыс. болельщиков. Это лучший результат за один день в истории мировых первенств, заявили в Международной федерации футбола (FIFA).ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Впервые в истории мундиаль примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Ключевая особенность ЧМ‑2026 – беспрецедентный масштаб. Число участников выросло с 32 до 48 сборных, а общее количество матчей достигнет 104.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, сша, хорватия, мексика, пеле, диего марадона

Утка-футболист и болельщики на дереве: взгляд со стороны на ЧМ-2026 по футболу

14:17 18.06.2026 (обновлено: 14:39 18.06.2026)
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ЧМ стартовал 11 июня, его ключевой особенностью стал беспрецедентный масштаб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит футбольное событие
Матчи чемпионата мира (ЧМ) в 2026 году отметились рекордной посещаемостью – на играх в США 16 июня побывали 281 тыс. болельщиков. Это лучший результат за один день в истории мировых первенств, заявили в Международной федерации футбола (FIFA).
ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Впервые в истории мундиаль примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Ключевая особенность ЧМ‑2026 – беспрецедентный масштаб. Число участников выросло с 32 до 48 сборных, а общее количество матчей достигнет 104.
© REUTERS Paola Garcia

Утка в джерси сборной Мексики во время ЧМ-2026 по футболу.

Утка в джерси сборной Мексики во время ЧМ-2026 по футболу. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS Paola Garcia

Утка в джерси сборной Мексики во время ЧМ-2026 по футболу.

© REUTERS Issei Kato

Болельщик сборной Японии убирает мусор с трибун после матча.

Болельщик сборной Японии убирает мусор с трибун после матча. - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS Issei Kato

Болельщик сборной Японии убирает мусор с трибун после матча.

© REUTERS Raghed Waked

Эмоциональная реакция на матч болельщиков сборной Сенегала.

Эмоциональная реакция на матч болельщиков сборной Сенегала. - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS Raghed Waked

Эмоциональная реакция на матч болельщиков сборной Сенегала.

© AP Photo / Mark Stockwell

Цвета флагов Норвегии и Ирака отражаются в стекле во время матча.

Цвета флагов Норвегии и Ирака отражаются в стекле во время матча. - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Mark Stockwell

Цвета флагов Норвегии и Ирака отражаются в стекле во время матча.

© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha

Люди фотографируют фигурку младенца Иисуса, облаченную в футболку сборной Мексики.

Люди фотографируют фигурку младенца Иисуса, облаченную в футболку сборной Мексики. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha

Люди фотографируют фигурку младенца Иисуса, облаченную в футболку сборной Мексики.

© AP Photo / Odelyn Joseph

Болельщики из Гаити, устроившись на дереве, следят за матчем между сборными Шотландии и Гаити.

Болельщики из Гаити, устроившись на дереве, следят за матчем между сборными Шотландии и Гаити. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Odelyn Joseph

Болельщики из Гаити, устроившись на дереве, следят за матчем между сборными Шотландии и Гаити.

© REUTERS Kai Pfaffenbach

Болельщики сборной Хорватии на параде в ковбойском стиле в Далласе, США.

Болельщики сборной Хорватии на параде в ковбойском стиле в Далласе, США. - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS Kai Pfaffenbach

Болельщики сборной Хорватии на параде в ковбойском стиле в Далласе, США.

© REUTERS Lee Smith

Мужчины стригутся в барбершопе в Ванкувере, где по телевизору транслируют матч Франция – Сенегал.

Мужчины стригутся в барбершопе в Ванкувере, где по телевизору транслируют матч Франция – Сенегал. - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS Lee Smith

Мужчины стригутся в барбершопе в Ванкувере, где по телевизору транслируют матч Франция – Сенегал.

© REUTERS Issei Kato

Львы предсказывают победителя матча Англия – Хорватия в зоопарке Далласа.

Львы предсказывают победителя матча Англия – Хорватия в зоопарке Далласа. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS Issei Kato

Львы предсказывают победителя матча Англия – Хорватия в зоопарке Далласа.

© AP Photo / Rajib Dhar

Бангладешский болельщик в футболке сборной Аргентины.

Бангладешский болельщик в футболке сборной Аргентины. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Rajib Dhar

Бангладешский болельщик в футболке сборной Аргентины.

© AP Photo / Ricardo Mazalan

Фото футбольных легенд Пеле и Диего Марадоны на параде в честь ЧМ-2026.

Фото футбольных легенд Пеле и Диего Марадоны на параде в честь ЧМ-2026. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Ricardo Mazalan

Фото футбольных легенд Пеле и Диего Марадоны на параде в честь ЧМ-2026.

© REUTERS Ed Ou

Зрители уходят на вокзал после матча.

Зрители уходят на вокзал после матча. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS Ed Ou

Зрители уходят на вокзал после матча.

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