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СВО: что происходит в Красном Лимане

СВО: что происходит в Красном Лимане

Sputnik Грузия

На Западе все еще надеются перехватить стратегическую инициативу в прокси-войне с Россией, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T20:51+0400

2026-06-18T20:51+0400

2026-06-18T20:51+0400

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Российские войска в зоне СВО наступают по всему фронту, ежедневно освобождают населенные пункты и методично сжимают в "тиски" Славянско-Краматорскую агломерацию – крупнейший в Донбассе укрепрайон противника. Севернее Славянска части ВСУ выбиты из Красного Лимана, идет зачистка очагов сопротивления в городских кварталах. Южнее Краматорска завершается освобождение Константиновки. Слухи о некой "переломной ситуации" на фронте в пользу ВСУ распространяются на Западе только для оправдания и продолжения прокси-войны с Москвой.Российские войска 17 июня с разных направлений штурмом овладели несколькими кварталами Красного Лимана. Вышли к железнодорожным станциям Зеленый Клин и Новаторская, создали "огневой мешок" для остатков ВСУ в центральной части города. Уничтожили подразделения "дроноводов". Противник практически утратил позиции в Красном Лимане – остатки гарнизона отступили к реке Северский Донец. Удары российской артиллерии и авиации не позволяют разрозненным украинским частям переправиться на правый берег, и отойти к Славянску, расположенному в 15 километрах.Контратаки ВСУ практически исключены – Красный Лиман полностью отрезан от бандеровской логистики. По данным Минобороны РФ, 17 июня уничтожена последняя переправа ВСУ через Северский Донец близ села Маяки (использовалась для перевозки ГСМ, боекомплекта, продовольствия, и ротаций личного состава). Российский экипаж Су-34 высокоточным ударом авиабомбы калибра 3 000 кг с УМПК "разнес" переправу без возможности ее восстановления Войска 25-й армии делают все для полного и безоговорочного освобождения Красного Лимана в ближайшие дни. За минувшие 24 часа штурмовые группы зачистили несколько опорных пунктов и взяли под контроль еще 48 зданий.Группировка войск "Юг" 18 июня освободила село Рай-Александровка в девяти километрах к востоку от Славянска. ВСУ отчаянно пытаются противодействовать роями FPV-дронов, однако российские операторы БПЛА эффективно пресекают эти попытки. Формирование ударных плацдармов Российской армии под Красным Лиманом и в районе Константиновки – необходимо и достаточно для завершения оперативно-стратегической задачи полного освобождения Донбасса от украинской оккупации.Пора перейти РубиконВС России в ночь на 18 июня нанесли еще один групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, БПЛА большой дальности по украинским объектам топливно-энергетического комплекса, используемым ВСУ. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области. Прилеты "Искандеров" по объектам противника зафиксированы непосредственно в Киеве, и в Сумской области. Экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях.Обстановка на фронте достаточно оптимистична. Кроме упомянутой выше Рай-Александровки, за минувшие три дня российские войска освободили населенные пункты Новый Донбасс, Подолы, Кутузовку. Факты – упрямая вещь. С точки зрения стратегии и геополитики, "украинский проект" США и НАТО обречен.Китайское издание "Гуаньча" сегодня констатировало: "Как бы киевские власти, предавшие свою страну, ни пытались приукрасить ситуацию, срежиссированный Западом конфликт, в котором Украина в итоге будет выброшена на обочину, развивается в соответствие с законом истории и движется к неизбежному финалу… Виновата в этом не Россия, которая просто защищает стратегическую безопасность".Заметим, на пути к финалу большой враг не дремлет. Европа настаивает на продолжении украинского конфликта. Растут натовские поставки БПЛА. Только за минувшие сутки средства ПВО сбили над российскими регионами 992 дрона и четыре крылатые ракеты FP-5. На подлете к Москве в ночь на 18 июня сбито 180 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа. Неслучайно первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сегодня заявил о суровой необходимости "начать воевать всерьез" – уничтожить мосты через Днепр, тоннели, железнодорожные станции, и руководителей киевского режима. Которые мечтают в 2026 году "произвести" 10 млн БПЛА – для войны с Россией.Действительно, проблема псевдо-украинских дронов и ракет сама собой не исчезнет. В обозримой перспективе натовского (американского) оружия и целеуказаний меньше не станет. На Западе все еще надеются перехватить стратегическую инициативу в прокси-войне с Россией. Лидеры стран G7 вчера договорились активизировать поставки на Украину дальнобойного оружия. С другой стороны, мирные переговоры по украинской проблематике зашли в тупик.Возможно, концепция "войны на истощение" оказалась недостаточно эффективной. Россия обладает всеми инструментами для технологического ускорения и масштабирования специальной военной операции. Пора перейти Рубикон.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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