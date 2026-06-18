https://sputnik-georgia.ru/20260618/delo-o-korruptsii-v-rukovodstve-gzhd-gruzii--figuranty-dela-otpravleny-v-tyurmu-299201157.html
Дело о коррупции в руководстве "ГЖД" Грузии – фигуранты дела отправлены в тюрьму
Дело о коррупции в руководстве "ГЖД" Грузии – фигуранты дела отправлены в тюрьму
Sputnik Грузия
По данным следствия Антикоррупционной службы СГБ, Перадзе осенью 2019 года создал структурированную организованную преступную группу в целях завладения... 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T11:58+0400
2026-06-18T11:58+0400
2026-06-18T11:58+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
давид перадзе
грузинская железная дорога
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Шести лицам, задержанным по делу "Грузинской железной дороги", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении бывшего генерального директора Давида Перадзе и еще одного фигуранта эта мера избрана заочно, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Антикоррупционная служба Службы государственной безопасности привлекла к уголовной ответственности бывшего генерального директора акционерного общества "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и еще семерых человек. В отношении двоих из них, в том числе Давида Перадзе, объявлен розыск. Речь идет о присвоении в общей сложности 17,8 миллиона лари.Соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе. Предварительное слушание назначено на 10 августа в 12:00.Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.По словам прокурора Ани Лекиашвили, существует риск совершения обвиняемыми новых преступлений, давления на свидетелей и уничтожения доказательств.Адвокат обвиняемого Георгия Куртанидзе предложил суду в качестве альтернативы залог в размере 20 тысяч лари, адвокат Георгия Марукрашвили – 10 тысяч лари, а адвокат Реваза Ревазишвили – 30 тысяч лари.Уголовное дело касается коррупционных схем бывших руководящих лиц АО "Грузинская железная дорога", которые в период работы в компании, по версии следствия, с помощью различных преступных методов завладели государственными средствами в особо крупном размере и придали незаконно полученному имуществу легальный вид.Следствие установило, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества создал организованную преступную группу со структурированной системой действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, давид перадзе, грузинская железная дорога, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, давид перадзе, грузинская железная дорога, тбилисский городской суд
Дело о коррупции в руководстве "ГЖД" Грузии – фигуранты дела отправлены в тюрьму
По данным следствия Антикоррупционной службы СГБ, Перадзе осенью 2019 года создал структурированную организованную преступную группу в целях завладения имуществом акционерного общества
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Шести лицам, задержанным по делу "Грузинской железной дороги", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении бывшего генерального директора Давида Перадзе и еще одного фигуранта эта мера избрана заочно, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Антикоррупционная служба Службы государственной безопасности привлекла к уголовной ответственности бывшего генерального директора акционерного общества "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и еще семерых человек. В отношении двоих из них, в том числе Давида Перадзе, объявлен розыск. Речь идет о присвоении в общей сложности 17,8 миллиона лари.
Соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе. Предварительное слушание назначено на 10 августа в 12:00.
Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По словам прокурора Ани Лекиашвили, существует риск совершения обвиняемыми новых преступлений, давления на свидетелей и уничтожения доказательств.
Адвокат обвиняемого Георгия Куртанидзе предложил суду в качестве альтернативы залог в размере 20 тысяч лари, адвокат Георгия Марукрашвили – 10 тысяч лари, а адвокат Реваза Ревазишвили – 30 тысяч лари.
Уголовное дело касается коррупционных схем бывших руководящих лиц АО "Грузинская железная дорога", которые в период работы в компании, по версии следствия, с помощью различных преступных методов завладели государственными средствами в особо крупном размере и придали незаконно полученному имуществу легальный вид.
Следствие установило, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества создал организованную преступную группу со структурированной системой действий.