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Доходы Грузинской железной дороги сократились в 2025 году

Доходы Грузинской железной дороги сократились в 2025 году

Sputnik Грузия

В 2025 году расходы ГЖД снизились – на электроэнергию, топливо, расходные материалы 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T22:40+0400

2026-06-18T22:40+0400

2026-06-18T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Доходы АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в 2025 году составили 612,4 млн лари, что на 5,5% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании. Согласно отчету, снижение доходов компании было вызвано сокращением доходов от грузоперевозок. В прошлом году по ж/д было перевезено на 3% меньше объема грузов – 13,3 миллиона тонн. В 2025 году наблюдалась тенденция к укреплению лари по отношению к доллару, в результате чего Грузинская железная дорога получила валютную прибыль в размере 56,4 млн лари, в то время как в 2024 году из-за девальвации лари понесла убыток в размере 55,7 млн ​​лари по этому компоненту. Кроме того, в 2025 году расходы ГЖД снизились (на электроэнергию, топливо, расходные материалы и т. д.), что и привело к улучшению показателей рентабельности компании. Кроме того, общие расходы на заработную плату увеличились на 5,6% и достигли 246,4 млн лари. Численность сотрудников сократилась на 1 021 человека и составила 10 719 человек. Однако при этом средняя заработная плата, выплачиваемая ГЖД, увеличилась до 1 829 лари, это на 12,2% больше, чем в 2024 году. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также осуществляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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